Электромобиль Lucid Air мощностью 1000 л.с. разогнали на тестовом треке до 350 км/ч [видео]

Создатели электромобиля премиум-класса Lucid Air разогнали свое детище до 350 км/ч (217 миль/ч) в рамках финального тестирования перед стадией серийного производства. Для испытаний на скорость был выбран специально подготовленный прототип Alpha Speed Car и овальная трасса TRC Ohio с 7,5-мильным кругом.

Параллельно с определением скоростного лимита инженеры компании изучали стабильность поведения электромобиля на высоких скоростях, а также температурный режим силовой установки и аккумуляторной батареи в экстремальных режимах работы. По итогам тестов разработчики отметили, что получили все необходимые данные, которые было бы невозможно получить в условиях статичных испытаний. Они будут использованы для оптимизации параметров электромобиля и более точной настройки элементов компьютерной симуляции.

Напомним, что седан Lucid Air оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 1000 л.с., которые разгоняют его до 96 км/ч (60 миль/ч) всего за 2,5 секунды. Комплект аккумуляторов на 100 кВтч обеспечивает запас хода в 480 км, а более емкий на 130 кВтч — до 640 км. Базовая версия электромобиля Lucid Air обойдется в $52,500, однако опции могут поднять его стоимость до $100 тыс, серийные продажи модели должны стартовать в конце 2018 — начале 2019 года.

Источник: Lucid Motors