Электромобиль Nissan Leaf впервые отправится на Mongol Rally 2017, где попытается преодолеть 16000 км маршрута Лондон — Улан-Удэ

В начале текущего года мы рассказывали вам о Acciona EcoPowered — первом электромобиле, которому удалось финишировать на ралли-рейде «Дакар», пройдя дистанцию в 9000 км. Теперь у него появился достойный соперник. Отметим, что в первый раз речь шла о прототипе в формате внедорожника, тогда как команда Plug In Adventures решилась выставить на Mongol Rally 2017 протяженностью 16000 км один из самых популярных электромобилей в мире — седан Nissan Leaf.

Естественно, команда не ограничились стоковой версией и решила дополнительно подготовить электромобиль к такой дистанции, назвав полученный результат Nissan LEAF AT-EV (All Terrain Electric Vehicle). Раллийный электромобиль построен на основе модификации с аккумуляторной батареей на 30 кВтч, заявленный запас хода который составляет 250 км (то есть «всего» 64 зарядки для дистанции ралли).

Электромобиль Nissan LEAF AT-EV оснастили усиленной подвеской и защитой днища, установили более подходящие для условий ралли диски и шины, а также добавили на крышу экономичный, но яркий блок LED-фар. Чтобы добавить больше полезного объема для груза и снизить вес, из него извлекли задний ряд сидений, что позволило сэкономить 32 кг.

Отметим, что Mongol Rally не является экстремальным спортивным состязанием «на время», его основная цель — благотворительность. Таким образом компания Plug In Adventures собирается использовать ралли для того, чтобы собрать средства на благотворительные проекты и популяризовать электромобили в тех районах, где о них еще мало знают — ралли стартует 16 июля в Лондоне и финиширует в Улан-Удэ, при этом Nissan LEAF AT-EV станет первым электромобилем, который поучаствовал в данном мероприятии.

Источник: Nissan