Электромобиль Tesla Model X поставил рекорд для серийных кроссоверов на дистанции четверть мили, обогнав Lamborghini Aventador [видео]

Как вы наверняка знаете, владельцы электромобилей Tesla любят доказывать владельцам бензиновых суперкаров превосходство электрических двигателей над ДВС (по крайней мере, на коротких дистанциях). Однако этот случай можно назвать особенно вопиющим, так как спорткупе Lamborghini Aventador SV стоимостью $530 тыс. обогнал семейный кроссовер Tesla Model X P100D стоимостью $165 тыс.

Заезды проходили в рамках мероприятия Palm Beach International Raceway на стандартной для дреговых соревнований дистанции четверть мили (~400 метров). Отметим, что спорткар Lamborghini Aventador SV весом 1905 кг оснащен 6,5 литровым двигателем V12, который выдает мощность 750 л.с. В свою очередь SUV Tesla Model X P100D весит 2450 кг, а его пара электродвигателей выдает «всего» 588 л.с. и момент 1250 нм (920 lb∙ft).

В одном из заездов Tesla Model X обогнал спорткупе Lamborghini на целых полсекунды, однако по итогам нескольких заездов Aventador все же оказался быстрее. В частности, в своей лучшей попытке Model X показал результат 11,418 секунды и скорость 189,82 км/ч (117,95 миль/ч), тогда как Aventador выдал 11,04 секунды и 208,81 км/ч (129,75 миль/ч).

В любом случае, даже этого Tesla Model X P100D хватило для того, чтобы поставить рекорд для серийных кроссоверов на дистанции четверть мили. Напомним, что ранее эта модель в аналогичном стиле разобралась с суперкаром Ferrari F430 Spider.

P.S. В качестве бонуса — видео схватки Lamborghini Aventador с седаном Tesla Model S P100D, где результаты ожидаемо еще более впечатляющие:

Источник: DragTime