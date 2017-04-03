Энтузиаст наглядно сравнил производительность процессоров AMD Ryzen 5 1400, Intel Core i5-7400, Pentium G4560 и Core i3-6100 в восьми играх

Как известно, процессоры AMD Ryzen 5 поступят в продажу только 11 апреля, после чего повалят первые обзоры новинок. Но далеко не все желают ждать завершения действия NDA (договор неразглашении). Благодаря таким вот смельчакам, а точнее, смельчаку, владеющем YouTube-каналом «Santiago Santiago.», мы имеем возможность уже сейчас сравнить производительность Ryzen 5 1400 (4 ядра/8 потоков, 3,2/3,4 ГГц) с конкурирующими чипами Intel Core i5-7400 (4 ядра/4 потока, 3/3,5 ГГц), Pentium G4560 (2 ядра/4 потока, 3,5 ГГц) и Core i3-6100 (2 ядра/4 потока, 3,7 ГГц) в современных играх.

Дабы не было сомнений в достоверности результатов тестов, энтузиаст приложил фото розничной упаковки тестируемого им чипа Ryzen 5 1400.

Основой для тестового стенда послужила материнская плата ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4, доукомплектованная восемью гигабайтами ОЗУ Kingston HyperX Fury DDR4 (2133–2666 МГц) и видеокартой EVGA GeForce GTX 1060 6GB. В тестах перечисленное в начале заметки чипы сравниваются в восьми актуальных и популярных играх.

Всего есть два видео с результатами игровых тестов Ryzen 5 1400. На первом процессор работает на штатных частотах, на втором – его частота повышена до 3,8 ГГц. Кроме того, во втором случае использовалась видеокарта HIS Radeon RX 480 IceQ X2 Roaring 8GB. Приводим оба видео с результатами сравнения ниже:

В общем и целом, насколько можно судить по приведенным видео, процессор AMD Ryzen 5 1400 при цене $169 может составить достойную конкуренцию процессору Intel Core i5-7400 стоимостью $182 в системах среднебюджетного класса.

Источник: Videocardz, YouTube