Энтузиаст оснастил пикап VW type 2 Transporter 1958 года реактивным двигателем от истребителя и разогнал до 480 км/ч

Хорошо известный в определенных кругах энтузиаст и автолюбитель Перри Уоткинс продемонстрировал всему миру свое очередное творение – усовершенствованный пикап Volkswagen type 2 Transporter 1958 года выпуска. Главной доработкой здесь является реактивный двигатель от истребителя мощностью 5 тысяч лошадиных сил. Благодаря этому автомобиль удалось разогнать до впечатляющей скорости в 480 км/ч на стандартной дистанции в четверть мили (402 метра).

Этот чудо-автомобиль, фигурирующий под названием Oklahoma Willy, обошелся Перри Уоткинсу в $64,5 тыс. Известно также, что разработка машины заняла целых 5 лет. Но оно определенно стоило того. В настоящее время создатель ожидает признания его творения и соответствующей записи в Книге рекордов Гиннесса. Разработка Уоткинса претендует на звание самого мощного в мире автомобиля, которому разрешено передвигаться по дорогам общего назначения. Само собой, по обычным дорогам с реактивным двигателем особо не поездишь – запрещено, так что обычный двигатель внутреннего сгорания у Oklahoma Willy также имеется, установлен он на привычном месте – под капотом.

«Я понятия не имел, как поведет себя после 60-летнего ржавления на стоянке автомобиль, имеющий аэродинамические свойства, схожие с аэродинамическими свойствами кирпича – рассказывает Перри Уоткинс. –Поэтому я сильно волновался в первый раз, разгоняя Oklahoma Willy под реактивной тягой. Однако все получилось вполне хорошо, за исключением ощущения, будто бы я взлетаю, привязанный к большой ракете для фейерверка».

Oklahoma Willy – далеко не первое безумное творение Уоткинса. В его послужном списке есть самый маленький автомобиль Wind Up, размер которого сопоставим с размером стиральной машинки, и самый низкий в мире автомобиль под названием Flatmobile высоток всего 60 см. Другие «поделки» Перри Уоткинса – трехметровая движущаяся копия Далека из сериала «Доктор Кто» и необычное транспортное средство, представляющее собой окруженный стульями обеденный стол на колесах.

Источник: dailytechinfo и dailymail.co.uk