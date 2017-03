Энтузиаст сравнил скорость быстрой зарядки смартфонов Samsung, Huawei, OPPO и Vivo с обычной зарядкой Apple

Быстрая зарядка аккумулятора способна существенно облегчить жизнь владельцу современных гаджетов, поэтому большинство производителей или уже внедрили или собираются внедрить подобную технологию в свои новые устройства. К примеру, на днях мы рассказывали о том, что Meizu представит свой первый смартфон с поддержкой технологии Super mCharge уже в конце текущего года, а это значит, что владельцы данной новинки смогут полностью зарядить свой гаджет всего за 20 минут. Существующие на данный момент коммерческие технологии пока не могут похвастать такой же скоростью заряда, но это не повод даже не попытаться сравнить, чья зарядка быстрее.

За дело взялся китайский ресурс IThome, выбрав смартфоны производителей Samsung, Huawei, OPPO, Vivo и Apple, причем последний взяли в тестирование в качестве изначального аутсайдера, так как современные iPhone пока не поддерживают технологии быстрой зарядки. Четыре основные модели Samsung Galaxy C9 Pro, Huawei Mate 9, OPPO R9 Plus and Vivo X9 Plus оснащаются одинаковыми по емкости аккумуляторами на 4000 мАч, тогда как iPhone 7 Plus располагает менее емкой батареей на 2910 мАч (спойлер — даже этот фактор ему не помог).

Итак, как и положено, для тестирования взяли полностью разряженные смартфоны, однако уже через 5 минут зарядки OPPO R9S Plus получил 8% заряда, Huawei Mate 9 — 10%, Samsung Galaxy C9 Pro — 7%, Vivo X9 Plus — 9%, а Apple iPhone 7 Plus — всего 4%. Через полчаса Huawei Mate 9 снова подтвердил звание лидера с результатом 56%, OPPO R9S Plus и Vivo X9 Plus показали одинаковые 49%, Samsung Galaxy C9 Pro — 36%, а Apple iPhone 7 Plus — всего 19%.

Через час тройка лидеров Mate 9, R9 Plus и X9 Plus выдали весьма похожий результат в районе 90%, тогда как отстающий Samsung Galaxy C9 Pro не дотянул даже до 70%, а творение Apple набрало порядка 40% заряда. Через полтора часа с начала теста полностью зарядился только Huawei Mate 9, тогда как OPPO R9 Plus и Vivo X9 Plus до 100% не хватило всего 2%. Практически догнал тройку лидеров и Samsung Galaxy C9 Pro, выдавший 95%, тогда как iPhone 7 Plus набрал только 57%.

Все четыре смартфона с поддержкой технологии быстрой зарядки закончили заряжаться через два с половиной часа (150 минут) после начала теста, но смартфон Apple к этому момент набрал только 69%. Чтобы достичь отметки в 100% ему понадобилось еще 40 минут, то есть процесс полного заряда занял у него 3 часа 10 минут (190 минут).

Выводы достаточно очевидны, победителем тестирования стал Huawei Mate 9, однако разница между четверкой смартфонов с «быстрой» зарядкой минимальна, что хорошо видно по существенно отставшему Apple iPhone 7 Plus.

Источник: IThome