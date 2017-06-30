ESET: Главной жертвой вируса-шифровальщика Petya.A стала Украина, где зарегистрировано более 75% всех случаев заражения

Специалисты компании-разработчика антивируса ESET установили, что главной целью недавней кибератаки вируса-шифровальщика Petya.A была Украина, так как на долю нашей страны пришлось 75,24% случаев заражений.

На втором месте с огромным отрывом идет Германия (9,06%), на третьем — Польша (5,81%). Далее следуют Сербия (2,87%), Греция (1,39%) и Румыния (1,02%), остальные страны «набрали» менее 1% случаев заражения.

Напомним, что масштабная кибератака на украинские ПК началась 27 июня 2017 года, вирус-шифровальщик Petya.A шифровал данные, требуя выкуп в размере $300. Однако, как было установлено позже, даже после оплаты выкупа пользователи не могли расшифровывать данные, так как данная версия вируса изначально была направлена на уничтожение данных, а не получение материальной выгоды авторами.

В качестве основных путей распространения вируса-шифровальщика был назван фишинг (зараженные файлы присылали по электронной почте), а также украинская программа для отчетности и документооборота «M.E.doc».

Источник: ESET