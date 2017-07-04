«Еще не все потеряно»: научное сообщество намерено вернуть доверие широких масс

«Эпоха постправды» — именно так эксперты называют тот мир, в котором мы сегодня живем. Объективные факты уже давно перестали играть значимую роль в формировании общественного мнения, уступив место спекулятивным обращениям к личным эмоциям и убеждениям. По социальным сетям и СМИ безудержно распространяются фейковые новости. Набирают популярность т.н. «альтернативные факты и теории», делая установление истины уже не принципиально важным. Людей, способных мыслить критически, становится все меньше…

Однако самое грустное заключается в том, что сильнее всего от разгула разного рода научно не обоснованного обскурантизма пострадали, как ни парадоксально, всеми силами борющиеся с ним же ученые. Между научным сообществом и значительной частью широких масс ныне образовалась огромная пропасть: обыватели массово перестают доверять науке.

«В настоящее время люди не знают, кому верить — и уже боятся доверять даже ученым», — объясняет Артур Каплан, основатель Департамента медицинской этики Университета Нью-Йорка.

Так, согласно социологическим опросам, несмотря на то, что наукой установлено обратное, значительное число людей полагает, что ГМО-продукты небезопасны; что от вакцин больше вреда, чем пользы; что человечество не способно повлиять на климатические изменения.

Впрочем, хотя на первый взгляд ситуация выглядит чуть ли не безысходной, ученые говорят, что еще не все потеряно. Утраченное доверие еще можно вернуть, и они уже начали над этим работать.

«Причем ресурсов для этого у нас достаточно», — утверждает Каплан.

Ученым нужно выходить в люди

По словам Каплана, возобновление доверительных отношений должно начаться с восстановления коммуникационной составляющей между наукой и обществом, которая нынче «хромает на обе ноги». А все «благодаря» неграмотным журналистам, которые в попытках сократить трудоемкую научную работу до броского заголовка и небольшой заметки часто превращают описания исследований в не пойми что, тем самым нанося огромный урон авторитету науки в целом.

Следовательно, говорит Каплан, научному сообществу в первую очередь необходимо сфокусироваться на том, чтобы научить ученых разговаривать — чтобы они могли сами объяснять суть собственных открытий, не полагаясь на прессу в качестве посредника.

«Нам нужно, чтобы ученые учились общаться, — утверждает Каплан. — Сегодня научное сообщество не имеет необходимого количества людей с «подвешенными языками». На сотню тысяч ученых приходится от силы 6 человек, умеющих доступным образом доносить свои мысли».

В качестве примера «ученых, умеющих доступным образом доносить свои мысли» Каплан приводит таких известных популяризаторов науки, как Нил Тайсон и Митио Каку, харизматичных ученых мужей, которые не только разбираются в том, о чем они вещают, но и могут общепринятым языком объяснить общественности позицию науки в тех или иных вопросах.

При этом эксперт добавляет, что сообществу ученых особо важно уметь правильно доносить свою позицию, когда дело касается областей науки, спорных в плане этики. Например, генной инженерии.

«Многие люди не понимают, что такое технологии, — говорит Каплан. — Они опасаются, что технологии создаются плохими людьми с ужасными намерениями, и в упор не видят тех потенциальных выгод, ради которых исследователи, собственно, и трудятся. Общественность должна наконец понять, что ученые — это не эгоисты, пытающиеся играть в Бога, а обычные люди, которые просто осознают, как в будущем разработанная ими технология сделает улучшит качество человеческой жизни».

Но зачем?



«Хорошо, ученые вернут доверие общества — и что же тогда должно произойти?», — возможно, возникнет у вас вопрос. По словам эксперта, если общество начнет доверять науке, то тем самым значительно ускорит поиск решения проблем, над которыми ученые сегодня активно ломают головы.

Говоря конкретнее, науке было бы намного легче разрешить проблему тех же климатических изменений, если бы большинство людей поняли, что они могут на них повлиять. В результате, политики, к примеру, которым, как известно, важно понравится большинству, стали бы относиться к этой проблематике гораздо серьезнее и чаще радовали бы ученых «зелеными» законодательными инициативами.

Кроме этого, человечество в принципе начало бы куда активнее вносить свою лепту в борьбу с изменениями климата — в частности, значимо ускорился бы переход на электромобили и возобновляемые источники электроэнергии.

Акцент на будущие поколения

Впрочем, по мнению ученых, сегодня куда важнее не столько даже восстановить доверие нынешнего поколения обывателей, сколько наладить контакты с подрастающим поколением, особенно в отношении спорных научных областей. Хотя молодежь, как правило, не подвластна столь ярко выраженным предубеждениям, как люди постарше, научное сообщество на сегодняшний день с ней практически не контактирует.

«Нам нужно чаще устраивать серьезные научно-обоснованные дискуссии на спорные темы в старших школах. В конце концов, это все-таки будущее поколение, которое рано или поздно столкнется с теми же вопросами, с которыми сегодня сталкиваемся мы. К сожалению, большинству подростков ныне банально не с кем общаться на те или иные научные темы, даже если они интересуются ими, — констатирует Каплан. — Мы, ученые, откровенно пренебрегаем старшей школой. Однако если в результате будет взращено неграмотное поколение, то последствия будут весьма удручающими».

Источник: futurism