«Это будет трилогия»: Джеймс Кэмерон собирается снять три новых части «Терминатора», в которых Арнольд Шварценеггер «передаcт эстафету» новому герою

Джеймс Кэмерон, режиссер двух самых кассовых фильмов всех времен и народов («Титаник» собрал $2,18 млрд, а «Аватар» — $2,78 млрд.), поделился своими планами по возрождению легендарной франшизы «Терминатор», права на которую вернутся к нему в 2019 году.

Мы уже сообщали, что Джеймс активно подыскивает сценаристов и режиссеров первого фильма перезапуска (среди кандидатур называли автора «Дедпула» Тима Миллера), а теперь стало известно, что речь идет как минимум о трех новых фильмах с общим сюжетом. По словам режиссера первой и второй части «Терминатора», он собирается «переизобрести» серию.

При этом он собирается привлечь к съемкам Арнольда Шварценеггера, но только для того, чтобы он передал эстафету следующему главному герою. В данный момент Кэмерон размышляет над тем, как именно развивать сюжет франшизы.

«Вопрос в том, дать ли франшизе развиваться по намеченному [предыдущими частями] пути или же освежить ее? То что было научной фантастикой во время съемок первых двух частей в 1984 и 1991 году, теперь уже является реальностью. Мы живем в мире искусственного интеллект и дронов, способных не только наблюдать, но и убивать» — отметил Джеймс Кэмерон.

Он также не стал скрывать, что достаточно скептически относится к последним фильмам серии, включая «Терминатор 3: Восстание машин» (2003), «Терминатор: Да придёт спаситель» (2009) и «Терминатор: Генезис» (2015), однако всегда старался избегать острой критики из-за дружеских отношений с Арнольдом Шварценеггером, который имел отношение к этим фильмам.

Напомним, что 24 августа в кинотеатрах стартует показ 3D-версии фильма «Терминатор 2: Судный день», который оцифровали в разрешении 4K, реставрировали и конвертировали в объемный формат.

Источник: News Corp.