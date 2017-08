«Этот неловкий момент»: Человекоподобный робот Atlas упал со сцены во время презентации [Видео]

Что-то роботы в последнее время особенно часто попадают в различные курьезные ситуации. Буквально в прошлом месяце мы рассказывали о том, как охранный робот Knightscope K5, патрулировавший один из офисных центров Вашингтона весьма феерично подал в отставку – намеренно на всех парах въехал в фонтан в фойе на территории центра. Теперь же стало известно о еще одном подобном случае. И на сей раз героем является хорошо знакомый большинству наших читателей человекоподобный робот Atlas, разработка компании Boston Dynamics, которую в июле у Alphabet купила японская SoftBank.

Прежде всего отметим, что сам курьез с роботом Atlas случился еще в конце июня во время презентации на Конгрессе будущих лидеров науки и техники (Congress of Future Science and Technology Leaders), но по какой-то неведомой причине все это время видеоролик оставался незамеченным, что очень странно, учитывая особенную любовь общественности к падающим роботам. На затерявшуюся «жемчужину» обратило внимание издание The Next Web.

В рамках презентации представители компании разыграли небольшое выступление, главными героями которого стали вышеупомянутый Atlas и четвероногий SpotMini. Первым на сцену вышел Atlas, чтобы показать свою самостоятельность и способность ориентироваться в пространстве и взаимодействовать с различными объектами без какой-либо помощи оператора, полагаясь на данные сенсоров.

Вскоре к нему присоединился четвероногий друг SpotMini, который воспользовался своей ловкостью, чтобы отобрать у неповоротливого Atlas коробку. После окончания представления оба отправились за кулисы, но если SpotMini покинул сцену без проблем, то Atlas, похоже, решил выступить на бис. Покидая сцену робот не заметил прожектор, споткнулся о него и рухнул со сцены на пол за кулисы. Вот такая вот история. Похоже, что о восстании машин нам в ближайшее время не грозит.

Напоследок можно вспомнить популярное видео с падающими роботами с конкурса DARPA Robotics Challenge (DRC), у которого уже более 2 млн просмотров на YouTube.

