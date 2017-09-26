Facebook и Microsoft запустили в эксплуатацию мощнейший трансатлантический интернет-кабель Marea

Facebook и Microsoft объявили о завершении работ по прокладке самого мощного подводного интернет-кабеля Marea, соединившего восточное побережье США с испанским городом Бильбао.

Как сообщается, коммуникационный кабель пересекает Атлантический океан на глубине более 5000 метров, его длина составляет 6600 километров, а общий вес – более 4,6 миллиона килограмм.

Отличием Marea также является инновационный дизайн, позволяющий расширять архитектуру коммуникаций по мере роста спроса.

Marea может передавать до 160 терабит данных в секунду, что, согласно пресс-релизу Microsoft, в 16 миллионов раз быстрее, чем среднестатистическое домашнее интернет-соединение. Так, кабель позволяет одновременно транслировать 71 миллион HD-видеороликов.

Microsoft с помощью Marea намерена улучшить качество сервисов Bing, Office 365, Skype и Xbox Live, тогда как Facebook заинтересована в технологиях стриминга VR-контента. Кроме этого, в дальнейшем компания Telxius в качестве оператора будет сдавать кабель в аренду сторонним поставщикам услуг.

Как ожидается, к 2025 году общемировое потребление трафика увеличится в восемь раз, к тому времени компании планируют реализовать возможности Marea на полную мощь.