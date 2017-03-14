Фанаты превратили весь Breaking Bad в один двухчасовой фильм

Кинематографисты и фанаты популярной криминальной драмы Breaking Bad («Во все тяжкие») Лукас Столл и Гейлор Морестин взяли и сжали всю историю о Уолтере Уайте, которую канал AMC рассказывал на протяжении пяти сезонов, состоящих из 62 эпизодов, в один двухчасовой фильм.

Свое творение авторы загрузили на видеохостинг Vimeo, но другие пользователи быстро распространили видео и на другие ресурсы, в том числе и на YouTube. Сейчас в сети можно найти немало копий этой двухчасовой версии Breaking Bad. И хотя фанатская версия Breaking Bad лишена многих наиболее интригующих и переломных сцен, она позволяет освежить в памяти сюжет и всколыхнуть теплые чувства, которые оставил сериал.

И да, всем желающим посмотреть, как же фанатам удалось вместить всю историю общей продолжительностью 55 часов (если вместе с дополнительными материалами) и что из этого вышло, стоит поторопиться, так как правообладатели не дремлют, и зачистка уже началась.

Источник: cnet