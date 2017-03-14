Фанаты превратили весь Breaking Bad в один двухчасовой фильм
Кинематографисты и фанаты популярной криминальной драмы Breaking Bad («Во все тяжкие») Лукас Столл и Гейлор Морестин взяли и сжали всю историю о Уолтере Уайте, которую канал AMC рассказывал на протяжении пяти сезонов, состоящих из 62 эпизодов, в один двухчасовой фильм.
Свое творение авторы загрузили на видеохостинг Vimeo, но другие пользователи быстро распространили видео и на другие ресурсы, в том числе и на YouTube. Сейчас в сети можно найти немало копий этой двухчасовой версии Breaking Bad. И хотя фанатская версия Breaking Bad лишена многих наиболее интригующих и переломных сцен, она позволяет освежить в памяти сюжет и всколыхнуть теплые чувства, которые оставил сериал.
И да, всем желающим посмотреть, как же фанатам удалось вместить всю историю общей продолжительностью 55 часов (если вместе с дополнительными материалами) и что из этого вышло, стоит поторопиться, так как правообладатели не дремлют, и зачистка уже началась.
Источник: cnet
- «Во все тяжкие» (Breaking Bad) — американская телевизионная криминальная драма, которая транслировалась на канале AMC с 20 января 2008 года по 29 сентября 2013 года. На протяжении пяти сезонов, состоящих из 62 эпизодов, показана история о больном раком учителе химии Уолтере Уайте, занимающемся изготовлением метамфетамина ради обеспечения будущего своей семьи.
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- «Во все тяжкие» завоевал широкое признание критиков, получил высокие оценки и был признан как один из лучших американских телесериалов. Сериал был удостоен множества наград, среди которых 16 прайм-таймовых премий «Эмми», два «Золотых глобуса», пять премий Гильдии киноактёров США, шесть премий Гильдии сценаристов США, две премии Гильдии режиссёров Америки, две премии Гильдии продюсеров США, две премии Пибоди, восемь премий «Спутник», одна BAFTA, пять премий Ассоциации телевизионных критиков и шесть премий «Выбор телевизионных критиков».