Фантаст Макс Глэдстоун рассказал, какие профессии будут востребованными через 20 лет
Разработчики мобильных приложений, эксперты по продвижению в соцсетях и специалисты по так называемому «взлому роста спроса» — это профессии, которых 20 лет назад попросту не существовало. Однако современный мир трудно представить без них.
Современный рынок труда характеризуется своей необузданной динамичностью: постоянно меняются как методы работы, так и рабочие места. Британское издание MOO вместе с автором научно-фантастических книг Максом Глэдстоуном решили представить, какие профессии будут востребованы через 20 лет.
По словам Глэдстоуна, придумывать профессии будущего для своих книг ему помогают разговоры, которые он вел, работая техническим аналитиком в различных корпорациях, изучавшим развитие технологических трендов.
«Но интереснее всего было размышлять, кем будут работать люди», — говорит писатель.
По его мнению, прогнозировать будущие тенденции следует, опираясь на нынешние запросы рынка, а также спрашивая себя, каким образом технические разработки могут поспособствовать решению тех или иных проблем.
«Мы уже видим, как увеличился спрос на технологии виртуальной реальности, начиная с приложений для iPhone, продолжая безумной популярностью Pokémon Go и заканчивая Microsoft’s HoloLens. Поэтому в будущем вполне может появиться такая профессия, как дизайнер «персональной виртуальной реальности». Его задача будет заключаться в создании уникального виртуального пространства для конкретного человека, а также в том, что помочь пользователю ориентироваться в его собственной VR-вселенной», — уверен писатель-фантаст.
Кроме этого, особой популярностью будут пользоваться профессии, связанные с информационной безопасностью и защитой данных.
«У нас всех есть свой цифровой след. Мы безвылазно сидим в интернете больше 10 лет и за это время разбросали огромное количество „хлебных крошек“, по которым можно отследить весь наш путь. Просто вспомните свой первый позорный профиль на MySpace или чатик в Call of Duty. Что с ними стало сейчас?
Так что здесь необходимы «чистильщик» и «домашний кибернетик». Первый сможет убрать все ваши данные из интернета, защитив вас от нежелательных просмотров и слежки. А второй поможет вам построить супер-безопасный „умный“ дом, который никто не сможет взломать», — объясняет Глэдстоун.
Еще одной интересной специальностью может стать «цифровая археология», и причина этому кроется в том, что в скором времени очень многие данные будут храниться в нечитаемых форматах — попробуйте сейчас найти дисковод для дискет.
«Пять лет назад молодых программистов намеренно стали учить работать на древних языках программирования, потому что иначе из-за смены поколений мы оказались бы неспособны дешифровать данные 30-летней давности. А теперь представьте масштаб проблемы, с которой мы столкнемся в 2037 году. Поэтому нам нужны будут «цифровые археологи» — люди, способные распутать клубок корпоративных данных. Для чего? Например, чтобы получить представление, почему не выстрелили те или иные стартапы. Ну, или дать ответ на вопрос, где ваша бабушка хранила свои фотографии», — утверждает аналитик.
Кроме предсказаний о профессиях будущего, Глэдстоун поделился идеями о рабочих местах будущего. Он считает, что мы столкнемся с их величайшим разнообразием. Так, сами рабочие места будут максимально соответствовать задачам, которые выполняют сотрудники. А безликие офисы превратятся в интересные общественные пространства, где будут проводиться дискуссии на те или иные темы.
И еще: фантаст уверен, что у нас будет три выходных в неделю. Что ж, такое будущее можно вводить уже сегодня.
Источники: hightech.fm, MOO
- Напоследок отметим, что своим интересом к научной фантастике Глэдстоун во многом обязан своему дяде и вселенной Star Trek. «Когда я сказал своему дяде, что меня интересует sci-fi литература, он принес мне картонную коробку, целиком забитую научно-фантастическими книгами - в основном, по вселенной Star Trek. Эти книги тогда стали моим единственным чтивом на годы вперед, и моя любовь к жанру появилась именно оттуда».
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- Сегодня Глэнстоун вдохновляется тем, что он называет «чрезвычайно сложным миром, в котором мы живем»: «Писать о сложном мире простым словами очень непросто. Но в этом и заключается суть научной фантастики: используя метафоры, вы создаете язык, благодаря которому люди начинают лучше понимать современный мир, смотреть на него по-другому».