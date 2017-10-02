Фантаст Макс Глэдстоун рассказал, какие профессии будут востребованными через 20 лет

Разработчики мобильных приложений, эксперты по продвижению в соцсетях и специалисты по так называемому «взлому роста спроса» — это профессии, которых 20 лет назад попросту не существовало. Однако современный мир трудно представить без них.

Современный рынок труда характеризуется своей необузданной динамичностью: постоянно меняются как методы работы, так и рабочие места. Британское издание MOO вместе с автором научно-фантастических книг Максом Глэдстоуном решили представить, какие профессии будут востребованы через 20 лет.

По словам Глэдстоуна, придумывать профессии будущего для своих книг ему помогают разговоры, которые он вел, работая техническим аналитиком в различных корпорациях, изучавшим развитие технологических трендов.