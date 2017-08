Фейковая статья про мидихлорианы из «Звездных войн» на полном серьезе попала в три научных журнала

Американский блогер предложил девяти научным журналам липовую работу о мидихлорианах — вымышленной форме жизни из «Звездных войн». В результате, псевдонаучную статью на полном серьезе опубликовали в трех научных изданиях, а еще одно запросило за публикацию $360.

«Несколько так называемых научных журналов приняли фейковую научную работу, основанную на “Звездных войнах”. Эта рукопись — нелепая каша из фактических ошибок, плагиата и цитат из фильмов. Я знаю это, потому что сам ее написал», — так начал свою колонку анонимный блогер под псевдонимом «Нейроскептик».

По словам пранкера, он просто скопировал из «Википедии» статью о митохондриях, заменил этот термин на «мидихлорианы» (в мифологии саги это микроскопические формы жизни, существующие в симбиозе внутри всех клеток живого организма, позволяющие чувствовать Силу) и слегка подправил стиль. Таким образом, в статье утверждалось, что мидихлорианы обитают во всех живых клетках, а нарушения их функции влияют на мозг и приводят к аутизму. Кроме этого, в материал были вставлены отдельные отсылки к сюжету саги и монолог Палпатина о Дарте Плегасе.

Затем Нейроскептик подписал статью именами доктора Лукаса МакДжорджа и доктора Аннет Кин и отправил ее в девять американских изданий, специализирующихся на естественных науках.

Всего на удочку попали четыре журнала. The American Journal of Medical and Biological Research (SciEP) принял материал, но запросил за публикацию $360, а International Journal of Molecular Biology: Open Access (MedCrave), Austin Journal of Pharmacology and Therapeutics (Austin) и American Research Journal of Biosciences (ARJ) опубликовали статью на безвозмездной основе.

По словам автора, абсурдность ситуации заключается в том, что даже не имеющему отношение к науке человеку достаточно бегло просмотреть текст исследования, чтобы понять, что оно не имеет научной значимости и изобилует отсылками к «Звездным войнам». Следственно, заключает Нейроскептик, текст работники СМИ не удосужились даже прочитать; в противном случае, материал просто бы не оказался на полосах указанных изданий.

Вместе с тем, остальные четыре журнала отказали в публикации. А вот рецензенты журнала JSM Biochemistry and Molecular Biology (JSciMedCentral) догадались о том, что автор их разыгрывает, и решили ему подыграть, посоветовав включить в библиографию работы Палпатина и Калриссиана.

Казалось бы, ситуация удручающая — неужели многие научные журналы и впрямь готовы публиковать подобную ерунду? Ну, не совсем. Стоит отметить, что опозорившиеся журналы — это локальные издания, которые не входят в мировой список научных журналов. И, похоже, понятно почему — с рецензированием материалов у них не очень хорошо.

Таким образом, заключает Нейроскептик, успех розыгрыша не говорит о том, что система научных журналов безнадежно испорчена — он лишь подчеркивает, что даже если издание позиционирует себя как научное, то это еще ничего не гарантирует. Поэтому всем, кто интересуется новостями науки и технологий, не нужно доверять журналистам на слово, чтобы не стать жертвой недостоверных данных. Кроме того, следует следить за тем, чтобы ресурс заслуживал доверие и отвечал за публикуемую информацию.

Напоследок пранкер рассказал, почему вообще взялся за такую авантюру. Он заявил, что научные и псевдонаучные журналы регулярно шлют ученым разный спам, пытаясь заинтересовать исследователей в тех или иных не совсем научных изысканиях. По его словам, он получал подобные письма от всех девяти изданий, куда и отправил в отместку свою липовую статью.

Источники: knife.media, espresso.tv, MIRF