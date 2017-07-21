FIA: Кокпиты болидов Formula 1 будут защищены дугой Halo начиная с сезона 2018 года

Международная автомобильная федерация (FIA) утвердила окончательный вариант защиты головы пилотов гоночной серии Formula 1, заявив, что она появится на болидах чемпионата уже в следующем сезоне 2018 года. Чиновники от автоспорта выбрали вариант Halo, представляющий собой дугу с точками крепления по бокам кокпита и прямо перед пилотом.

Данному решению предшествовали довольно длительные тесты, которые начали пилоты команды Ferrari Кими Райкконен и Себастьян Феттель, а продолжили представители практически всех команд пелотона. По результатам испытаний было принято решение дополнительно усилить конструкцию Halo, чтобы обеспечить еще более высокий уровень безопасности.

Отметим, что параллельно рассматривалось еще несколько вариантов защиты, включая модель под названием «Щит», представляющий собой прозрачный купол над кабиной пилота. Однако такой вариант сводил на нет всю «харизму» болидов с открытым кокпитом и вдобавок вызвал головокружение испытывающего его гонщика.

Источник: Motor