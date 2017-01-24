Фильм «Логан» / Logan о Росомахе и его преемнице X-23 получил жесткий прокатный рейтинг «R»

Сегодня в США назвали номинантов на кинопремию «Оскар». В списке много достойных картин (только один «Ла-Ла Лэнда» претендует сразу на 14 золотых статуэток), однако к удивлению многих фанатов комиксов и вселенной Marvel там не нашлось места такому знаковому проекту, как «Дэдпул». Проходной «Отряд самоубийц», который тоже трудно назвать семейной картиной, свой шанс на кинонаграду получил, а вот заметно более самобытный «Дэдпул» — нет.

Понятно, что истину знают только киноакадемики, но дело вполне может быть в том, что «Дэдпул» получил в прокате жесткий рейтинг «R» (ограничение на просмотр для лиц младше 18 лет), тогда как «Отряд самоубийц» прошел по гораздо более мягкому разряду «PG-13» (ограничение на просмотр для лиц младше 13 лет без присутствия родителей). Рейтинг «R» обозначает, что на фильм в кинотеатр не пойдут всей семьей, что весьма существенно сказывается и на заработке и на шансах получить награду от кинокритиков, на что готовы пойти очень немногие киностудии.

Official: Please be advised that LOGAN has been rated R for “strong brutal violence and language throughout, and for brief nudity.” — Mangold (@mang0ld) 23 января 2017 г.

Сегодня от режиссера картины Джеймса Мэнголда стало известно, что убийственный рейтинг «R» получил еще один долгожданный проект вселенной Marvel — фильм «Логан» / Logan о постаревшем Росомахе и его преемнице X-23 (за жестокость, «взрослый» язык и «обнаженку»). Отметим, что оба предыдущих фильма об этом супергерое — «Люди Икс: Начало. Росомаха» / X-Men Origins: Wolverine (2009) и «Росомаха: Бессмертный» / The Wolverine (2013) — прокатывались в кинотеатрах с типичным рейтингом PG-13.

Решение завершить трилогию более жестким и натуралистичным образом могло быть вызвано как желанием студии 20th Century Fox повторить успех «Дэдпула», отобрав у него звание самого популярного супергеройского фильма категории R, так и решением сориентировать будущие фильмы серии на более взрослую аудиторию, что может вдохнуть новую жизнь в сагу и ее нового героя, точнее героиню X-23.

Источник: The Verge