Фильм «Логан» / Logan о Росомахе и его преемнице X-23 получил жесткий прокатный рейтинг «R»

Фильм «Логан» / Logan о Росомахе и его преемнице X-23 получил жесткий прокатный рейтинг «R»

Сегодня в США назвали номинантов на кинопремию «Оскар». В списке много достойных картин (только один «Ла-Ла Лэнда» претендует сразу на 14 золотых статуэток), однако к удивлению многих фанатов комиксов и вселенной Marvel там не нашлось места такому знаковому проекту, как «Дэдпул». Проходной «Отряд самоубийц», который тоже трудно назвать семейной картиной, свой шанс на кинонаграду получил, а вот заметно более самобытный «Дэдпул» — нет.

Понятно, что истину знают только киноакадемики, но дело вполне может быть в том, что «Дэдпул» получил в прокате жесткий рейтинг «R» (ограничение на просмотр для лиц младше 18 лет), тогда как «Отряд самоубийц» прошел по гораздо более мягкому разряду «PG-13» (ограничение на просмотр для лиц младше 13 лет без присутствия родителей). Рейтинг «R» обозначает, что на фильм в кинотеатр не пойдут всей семьей, что весьма существенно сказывается и на заработке и на шансах получить награду от кинокритиков, на что готовы пойти очень немногие киностудии.

Сегодня от режиссера картины Джеймса Мэнголда стало известно, что убийственный рейтинг «R» получил еще один долгожданный проект вселенной Marvel — фильм «Логан» / Logan о постаревшем Росомахе и его преемнице X-23 (за жестокость, «взрослый» язык и «обнаженку»). Отметим, что оба предыдущих фильма об этом супергерое — «Люди Икс: Начало. Росомаха» / X-Men Origins: Wolverine (2009) и «Росомаха: Бессмертный» / The Wolverine (2013) — прокатывались в кинотеатрах с типичным рейтингом PG-13.

Решение завершить трилогию более жестким и натуралистичным образом могло быть вызвано как желанием студии 20th Century Fox повторить успех «Дэдпула», отобрав у него звание самого популярного супергеройского фильма категории R, так и решением сориентировать будущие фильмы серии на более взрослую аудиторию, что может вдохнуть новую жизнь в сагу и ее нового героя, точнее героиню X-23.

Источник: The Verge

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