Фильм «Логан» / Logan о Росомахе и его преемнице X-23 получил жесткий прокатный рейтинг «R»

Сегодня в США назвали номинантов на кинопремию «Оскар». В списке много достойных картин (только один «Ла-Ла Лэнда» претендует сразу на 14 золотых статуэток), однако к удивлению многих фанатов комиксов и вселенной Marvel там не нашлось места такому знаковому проекту, как «Дэдпул». Проходной «Отряд самоубийц», который тоже трудно назвать семейной картиной, свой шанс на кинонаграду получил, а вот заметно более самобытный «Дэдпул» — нет.

Понятно, что истину знают только киноакадемики, но дело вполне может быть в том, что «Дэдпул» получил в прокате жесткий рейтинг «R» (ограничение на просмотр для лиц младше 18 лет), тогда как «Отряд самоубийц» прошел по гораздо более мягкому разряду «PG-13» (ограничение на просмотр для лиц младше 13 лет без присутствия родителей). Рейтинг «R» обозначает, что на фильм в кинотеатр не пойдут всей семьей, что весьма существенно сказывается и на заработке и на шансах получить награду от кинокритиков, на что готовы пойти очень немногие киностудии.

Official: Please be advised that LOGAN has been rated R for “strong brutal violence and language throughout, and for brief nudity.”

