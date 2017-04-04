Фильм «Призрак в доспехах» провалился в кинопрокате США, собрав за первый уикэнд меньше $19 млн при бюджете $110 млн

Голливудская экранизация манги «Призрак в доспехах» со Скарлетт Йоханссон в главной роли достаточно неожиданно провалила первый уикэнд проката в США, собрав всего $18,7 млн при бюджете $110 млн. Говорить о полной неудаче не приходится, так как зарубежные кинотеатры добавили в общую копилку еще $40 млн (кстати, в Украине фильм уже собрал $450 тыс.), при этом прокат еще не стартовал в ряде ключевых регионов (Япония и Китай), однако в любом случае результат малоприятный.

Отметим, что Ghost in the Shell начали критиковать с момента выбора на роль главной героини (по манге — азиатку) Скарлетт Йоханссон. Для тех, кто шел на очередной футуристичный боевик, проблем не возникло, однако фанаты серии весьма нервно отнеслись к подобному выбору, выплеснув свое недовольство в социальные сети и создав картине весьма неприятный «сарафан». Критика по поводу отхода от канонов продолжалась после выхода каждого трейлера, а после выхода картины появились и более конкретные претензии к сюжету и режиссуре.

В итоге, большинство профильных критиков неоднозначно отозвались о картине «Призрак в доспехах», на iMDB в данный момент у фильма рейтинг 6,9/10, а на Rotten Tomatoes — всего 44% у критиков (30% у топ-критиков) и 69% у аудитории. Кстати, на нашем сайте картина удерживает 4 балла из 5 возможных, причем и по версии обозревателя и по версии комментаторов.

Источник: Polygon