Фильм ужасов «Оно» / It по роману Стивена Кинга собрал $123 млн в США ($185 млн во всем мире), окупив бюджет в $35 млн в первый же уикэнд проката

Экранизация одноименного романа «короля ужасов» Стивена Кинга ужасов «Оно» / It собрала $123 млн только в США, а с учетом сборов в других странах картина получила $185 млн, что весьма неплохо с учетом бюджета съемок всего в $35 млн.

Также отметим, что накануне уикэнда картине предрекали сборы на уровне $60 млн, так что «Оно» смогло вдвое превысить ожидания экспертов. Неудивительно, что при этом фильм побил сразу несколько рекордов — он показал лучший старт сентября и осени, а также лучший старт для фильма ужасов категории R (в целом среди фильмов категории R его смог обогнать только Дэдпул с показателем $132 млн).

Отметим, что редакция ITC.UA оценила фильм «Оно» / It в 4,5 балла из 5 возможных, а оценка пользователей на данный момент составляет 4,3 балла.

Источник: Box Office Mojo