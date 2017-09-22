Экранизация романа Стивена Кинга «Оно» / It уже собрала $400 млн и стала самым кассовым фильмом ужасов, обогнав «Изгоняющего дьявола» 1973 года

Снятый по книге Стивена Кинга фильм «Оно» / It стал самым кассовым фильмом ужасов по сборам в США, побив рекорд «Изгоняющего дьявола» / The Exorcist, который держался с 1973 года. На данный момент картина о клоуне-убийце детей собрала $236,3 млн в США, тогда как оппонент из прошлого века в свое время остановился на отметке $232,9 млн.

По общим сборам, учитывающим и результаты в США и международный рынок, «Изгоняющий дьявола» пока впереди — $441 млн против $404 млн, однако «Оно» наверняка отыграет этот небольшой разрыв. Отметим, что более $400 млн сборов по всему миру — это просто отличный результат для фильма без крупных голливудских звезд с бюджетом всего $35 млн.

Отметим, что фильм «Оно» снят киностудиями Warner Bros. и New Line, роль клоуна Пеннивайза сыграл Билл Скарсгард (Bill Skarsgard), а режиссером выступил Андрес Мускетти, известный по фильму ужасов «Мама» (2013), спродюссированному самим Гильермо дель Торо.

Интересно, что только в премьерный уикэнд показа «Оно» собрал $123 млн в США и $185 млн во всем мире, а на данный момент это лучший релиз сентября и №9 в списке самых кассовых фильмов с рейтингом R без учета жанра.

Источник: Variety