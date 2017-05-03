Финальный трейлер фантастического шутера Prey
За несколько дней до релиза игры Prey разработчики из Bethesda Softworks опубликовали официальный трейлер к запуску этого долгостроя.
Игра Prey представляет собой шутер от первого лица. Её действия разворачиваются на станции «Талос I», расположенной на орбите Луны. Главному герою в лице Моргана Ю предстоит столкнуться с враждебными пришельцами. По мере прохождения у Моргана появляются новые способности и оружие пришельцев, а также открывается доступ к ранее закрытым зонам станции. При этом главному герою предстоит искать подсказки, которые он сам для себя оставил, и раскрыть тайны своего прошлого.
Со временем Морган сможет заимствовать силу пришельцев, чтобы развивать в себе определенные комбинации сверхспособностей и улучшать свои уникальные навыки. Также он сможет создавать всё более полезные предметы, используя чертежи, устройства и инструменты, найденные на борту станции.
- Примерно через месяц после выхода оригинальной игры Prey - 9 августа 2006 года - генеральный директор 3D Realms Скотт Миллер в одном из интервью заявил, что идёт работа по созданию «Prey 2».
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- 17 марта 2008 года в официальном пресс-релизе было объявлено о запуске компании Radar Group, которая была основана в 2007 году Скоттом Миллером. Вместе с запуском были анонсированы три игровых проекта, среди которых оказался и «Prey 2».
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- 8 сентября 2009 года стало известно, что компания ZeniMax Media, владелец Bethesda Softworks и id Software, приобрела права на торговую марку «Prey» у прежнего владельца Apogee Software.
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- 14 марта 2011 года компания Bethesda Softworks сделала официальный повторный анонс Prey 2. Была указана запланированная дата выхода игры — 2012 год, издатель — Bethesda Softworks, и целевые платформы — ПК, Xbox 360, PlayStation 3. В последующие дни были опубликованы некоторые сведения об игре (включая информацию о том, что разработку игры перезапускали как минимум несколько раз) и первый трейлер.
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- В марте 2012 года появились слухи об отмене разработки игры Prey 2, а также о том, что Bethesda готовится в ближайшее время официально сообщит о прекращении разработки.
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- Месяц спустя на официальном блоге Bethesda была опубликована информация относительно прогресса разработки Prey 2. По словам издательства, игра до сих пор находится в разработке, но не соответствует необходимым стандартам качества, поэтому в 2012 году игра не выйдет.
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- Позже один из бывших сотрудников Human Head Studios, ответственной за разработку Prey 2, а по совместительству и сценарист игры, сообщил целый ряд интересных фактов. По его словам, Prey 2 была почти полностью завершенной игрой, но, несмотря на это, Bethesda отправила игру на свалку и разорвала контракт со студией.
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- В 2014 году издательство Bethesda объявило об отмене Prey 2 после трёх лет разработки. Вице-президент компании Пит Хайнс отметил, что игра не удовлетворяла её стандартам качества и не соответствовала первоначальным задумкам.
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- 8 апреля 2015 было сообщено о том, что разработка игры была остановлена в 2011 - за целых три года перед сообщением о закрытии проекта публике. Над игрой работали, в итоге, 2 года, вплоть до 2011, когда проект находился в альфа-стадии и общая картина геймплея была сформирована - оставалось дело полировки деталей.
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- Тем не менее, несмотря на все перипетии, новая игра под названием Prey всё же почти добралась до релиза. Её выход запланирован на 5 марта для платформ Windows, PlayStation 4 и Xbox One.