Финальный трейлер фантастического шутера Prey

За несколько дней до релиза игры Prey разработчики из Bethesda Softworks опубликовали официальный трейлер к запуску этого долгостроя.

Игра Prey представляет собой шутер от первого лица. Её действия разворачиваются на станции «Талос I», расположенной на орбите Луны. Главному герою в лице Моргана Ю предстоит столкнуться с враждебными пришельцами. По мере прохождения у Моргана появляются новые способности и оружие пришельцев, а также открывается доступ к ранее закрытым зонам станции. При этом главному герою предстоит искать подсказки, которые он сам для себя оставил, и раскрыть тайны своего прошлого.

Со временем Морган сможет заимствовать силу пришельцев, чтобы развивать в себе определенные комбинации сверхспособностей и улучшать свои уникальные навыки. Также он сможет создавать всё более полезные предметы, используя чертежи, устройства и инструменты, найденные на борту станции.