Финальный трейлер шпионского боевика «Kingsman: Золотое кольцо» / Kingsman: The Golden Circle (+ 20 отдельных промороликов)

Ровно за неделю до премьеры сиквела комедийного боевика «Kingsman: Золотое кольцо» студия 20th Century Fox опубликовала финальный трейлер фильма.

Напомним, что по сюжету после разгрома штаб-квартиры и базы британской организации оставшиеся в живых агенты Kingsman приезжают в США, чтобы со своими американскими коллегами из службы «Statesmen» разобраться с проблемами.

Помимо ожившего и довольно активного Гарри Харта, зрелищных перестрелок и саркастичных диалогов мы сможем наблюдать впечатляющий актерский состав — компанию «британцам» Тэрону Эджертону, Колину Фёрту, Марку Стронгу и Элтону Джону составят «американцы» Джефф Бриджес, Ченнинг Татум, Педро Паскаль, а также очаровательные Холли Берри и Джулианна Мур.

Интересно, что в вопросах дополнительных видеоматериалов авторы Kingsman: The Golden Circle развернулись на полную катушку, представив 20(!) отдельных роликов, среди которых несколько трейлеров, тизеров, рассказов о съемках, комментарии Снуп Догга и даже короткий мультфильм, собранные в следующий плейлист:

Напомним, что премьера «Kingsman: Золотое кольцо» / Kingsman: The Golden Circle запланирована на 21 сентября 2017 года.

Источник: 20th Century Fox