Физик Макс Тегмарк: «Искусственный интеллект — это жизнь 3.0»

В интервью The Verge Тегмарк представил свое видение трех эволюционных форматов жизни на Земле — 1.0, 2.0 и 3.0.

Жизнь 1.0, по словам специалиста, характерна для бактерий, которых ученый называет «небольшими атомами, соединенными вместе в простейший алгоритм саморегулирования». При этом бактерии не способны освоить ничего нового в течение своей жизни. Механизмы их работы крайне примитивны — они могут только поворачиваться в ту сторону, где больше еды, а развитие их «программного обеспечения» возможно только в рамках эволюционных изменений.

Жизнь 2.0 воплощается в людях. Несмотря на то, что человек также обладает жестко заданным и ограниченным эволюцией телом — «железом», он также обладает серьезным преимуществом в виде более совершенного разума — «программного обеспечения», которое позволяет ему учиться самостоятельно.

«Скажем, если вы решите стать юристом, вы можете поступить в юридический университет и тем самым самостоятельно загрузить в ваш мозг те необходимые алгоритмы, которые позволят вам исполнять функции юриста, — говорит ученый. — Именно благодаря способности совершенствовать свое программное обеспечение по собственному усмотрению, не дожидаясь эволюционного развития, мы начали доминировать на этой планете, создали современную цивилизацию и культуру».

Тем не менее, несмотря на все преимущества, у нашего совершенствования есть предел. Именно поэтому со временем жизнь 2.0 будет вытеснена менее ограниченной жизнью 3.0.