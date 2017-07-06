Франция полностью откажется от продажи бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году

Правительство Франции собирается полностью отказаться от продажи бензиновых и дизельных автомобилей до 2040 года. Об этом сегодня объявил министр экологии страны Николя Юло (Nicolas Hulot), сообщает французское издание Le Figaro.

Чиновник признал, что осуществление данной цели будет достаточно тяжелым для всех и в особенности для автопроизводителей. Данное заявление было сделано в рамках презентации «климатического плана», предусматривающего снижение выбросов в атмосферу во Франции. Как нетрудно догадаться, после 2040 года в этой европейской стране можно будет приобрести только электромобили.

Напомним, что о будущих планах по прекращению продажи автомобилей с ДВС-двигателями сообщали сразу несколько стран и автопроизводителей. В частности, только вчера бренд Volvo пообещал полностью перейти на гибриды и электромобили уже к 2019 году.

Источник: Le Figaro