Французская компания Michelin представила VISION — прототип «шины будущего»
За последние годы в автомобилестроении произошло немало существенных прорывов, и многие люди ныне активно обсуждают, какими будут автомобили будущего: тихие, эффективные, электрические, способные удовлетворить все потребности пассажира. Но редко кто задумывается, какими должны быть «шины будущего».
А ведь шины — не менее важная часть автомобиля, которая на сегодняшний день с точки зрения зрения экологии весьма недружелюбна. Так, для производства стандартных шин требуется от 15 до 38 литров нефти. Кроме того, отжившие свой срок шины впоследствии попадают на свалки, где они разлагаются и выделяют опасные токсины в почву и атмосферу.
Именно этот факт подтолкнул французскую компанию Michelin на разработку VISION — напечатанной на 3D-принтере безвоздушной «шины будущего», которая не только не нуждается в дисках, но также целиком состоит из органических биоразлагаемых материалов: апельсиновой цедры, бамбука, мелассы, дерева и натурального каучука. Внешне VISION представляет собой прочную, губчатую структуру, напоминающую паутину.
«Из сахара и патоки мы получаем этанол; из этанола мы получаем синтетический каучук, который в большинстве случаев сегодня добывается из нефти, — рассказывает Терри Геттис, руководителя отдела R&D Michelin. — Причем в данном случае наша технология выделяется не только своей экологичностью, но и эффективностью».
«Дизайн колеса разработан таким образом, чтобы его легко можно было восстановить при изнашивании», — говорит Геттис.
Интересно, что благодаря этому VISION также очень просто «переобуваются» для разного типа дорог и погодных условий.
В-четвертых, если владелец авто решит по каким-то причинам избавиться от шины, ему не нужно будет разбирать ее на запчасти (каркас и резину), а затем нести их по отдельности в различные центры по переработке отходов. VISION перерабатываются как единое целое и разлагаются естественным образом, не нанося вред окружающей среде.
Наконец, внутри шин предусмотрены специальные сенсоры, собирающие информацию о ее состоянии.
Впервые шины будущего были представлены в июне на конференции «Movin’ On mobility», которая проходила в Монреале. К сожалению, по словам разработчиков, пока что это не более чем прототип, и для выхода VISION на рынок понадобится еще от 10 до 20 лет.
Источники: Fast Company, hightech.fm