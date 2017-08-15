Французская компания Michelin представила VISION — прототип «шины будущего»

За последние годы в автомобилестроении произошло немало существенных прорывов, и многие люди ныне активно обсуждают, какими будут автомобили будущего: тихие, эффективные, электрические, способные удовлетворить все потребности пассажира. Но редко кто задумывается, какими должны быть «шины будущего».

А ведь шины — не менее важная часть автомобиля, которая на сегодняшний день с точки зрения зрения экологии весьма недружелюбна. Так, для производства стандартных шин требуется от 15 до 38 литров нефти. Кроме того, отжившие свой срок шины впоследствии попадают на свалки, где они разлагаются и выделяют опасные токсины в почву и атмосферу.

Именно этот факт подтолкнул французскую компанию Michelin на разработку VISION — напечатанной на 3D-принтере безвоздушной «шины будущего», которая не только не нуждается в дисках, но также целиком состоит из органических биоразлагаемых материалов: апельсиновой цедры, бамбука, мелассы, дерева и натурального каучука. Внешне VISION представляет собой прочную, губчатую структуру, напоминающую паутину.