Французская журналистка запросила у Tinder данные о себе и получила документ на 800 страниц

Французская журналистка Юдит Дюпорталь запросила у сервиса знакомств Tinder все данные, которые компания хранит о ней. В ответ она получила документ объемом 800 страниц со всеми ее переписками и интересами.

По словам Дюпорталь, любой гражданин Евросоюза в соответствии с действующим законодательством может потребовать от интернет-компаний подобную подборку о себе. Составить электронное письмо в Tinder ей помогли эксперт по защите данных и юрист по правам человека.

Письмо, в котором журналистка попросила Tinder прислать данные о себе:

The letter I used to ask Tinder for my data (please note that I am a french citizen, but can give you an idea) (privacy@gotinder.com) pic.twitter.com/6wY00NsRoP — Judith Duportail (@judithduportail) 27 сентября 2017 г.

В 800-страничном документе, который в итоге прислал Tinder, была представлена следующая информация:

данные обо всех мужчинах, которые понравились Дюпорталь;

все 1700 сообщений, которые она отправила с 2013 года, когда зарегистрировалась в системе;

даты заходов в аккаунт и всех переписок;

ее лайки в Facebook и фотографии из Instagram — включая те, которые она впоследствии удалила;

данные о ее образовании;

данные о возрасте мужчин, которые ее интересуют.

«Я была поражена тем, сколько информации я добровольно раскрывала о себе: от местоположения, интересов и работы до изображений, музыкальных вкусов и предпочтений в еде», — пишет Дюпорталь.

Она отмечает, что так делают все пользователи Tinder, регистрируясь в сервисе и принимая его условия.

«Читая 1700 сообщений, которые я отправила в Tinder с 2013 года, я прошла через свои надежды, страхи, сексуальные предпочтения и самые страшные секреты. Tinder знает меня так хорошо, он знает настоящую, позорную версию меня, которая отправила одну и ту же шутку собеседникам 567, 568 и 569; которая навязчиво общалась одновременно с 16 разными людьми 1 января, а затем просто исчезла», — рассказывает Дюпорталь.

Интересно, что случай француженки не удивил специалистов в области хранения данных. Так, эксперт Вашингтонского университета Оливер Киз отметил, что все приложения, которыми мы пользуемся регулярно, сохраняют о нас огромное количество информации.

«Это ужасно, но в этом нет ничего удивительного, — утверждает Кейс. — Такими данными обладает каждое приложение на телефоне, которым вы регулярно пользуетесь. Facebook знает о вас информации на целые тысячи страниц!».

Почему люди в большинстве своем так вольно распоряжаются данными о себе?

По словам Люка Старка, специализирующегося на цифровых технологиях социолога Дартмутского университета, этому есть вполне научное объяснение.

«Такие приложения, как Tinder, просто пользуются известным эмоциональным феноменом: люди не могут ощутить информацию в цифровом виде. Именно поэтому Дюпорталь была шокирована количеством предоставляемой ею информации о себе только тогда, когда она, взяв документ, почувствовала ее в руках», — говорит Старк.

Зачем Tinder это делает?

Как объясняет Алессандро Аккисти, профессор информационных технологий Университета Карнеги-Меллона, личные данные сегодня являются денежным «топливом» — ими активно торгуют и их активно используют в рекламных целях.

Что касается официальной позиции Tinder, то, по словам представителя компании, таким образом сервис просто «персонализирует опыт для каждого конкретного пользователя».

Вместе с тем, когда Дюпорталь попросила огласить, как именно используются собранные данные и на что конкретно они влияют, то получила весьма неоднозначный ответ:

«Инструменты, которыми мы пользуемся, являются нашей интеллектуальной собственностью, поэтому мы не можем их раскрыть», — заявил представитель Tinder.

В конце колонки Дюпорталь отмечается, что важность собранных персональных данных не стоит недооценивать.

«Помимо того, что ваши персональные данные влияют на то, чьи аккаунты вам показывают в Tinder, они также влияют на то, какие предложения о работе будут отображаться в вашем профиле в LinkedIn, как много вы заплатите за страхование своего автомобиля, какую рекламу вы увидите в метро и дадут ли вам кредит. Неосязаемый мир данных начинает влиять на все грани нашей жизни, на все наше существование. И то, что мы не всегда знаем об этом, не очень-то и радует», — заключается в конце колонки.

Источники: The Guardian, Meduza