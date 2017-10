Французская журналистка запросила у Tinder данные о себе и получила документ на 800 страниц

Французская журналистка Юдит Дюпорталь запросила у сервиса знакомств Tinder все данные, которые компания хранит о ней. В ответ она получила документ объемом 800 страниц со всеми ее переписками и интересами.

По словам Дюпорталь, любой гражданин Евросоюза в соответствии с действующим законодательством может потребовать от интернет-компаний подобную подборку о себе. Составить электронное письмо в Tinder ей помогли эксперт по защите данных и юрист по правам человека.

Письмо, в котором журналистка попросила Tinder прислать данные о себе:

The letter I used to ask Tinder for my data (please note that I am a french citizen, but can give you an idea) (privacy@gotinder.com) pic.twitter.com/6wY00NsRoP

— Judith Duportail (@judithduportail) 27 сентября 2017 г.