FRR: «Человечеству вряд ли удастся создать роботов, с которыми можно будет устанавливать полноценные интимные отношения»

Также в теории роботы могут помочь и людям с искаженными сексуальными предпочтениями. Однако скептики утверждают, что этот вопрос пока мало изучен и не подкреплен исследованиями. Так, Патрик Лин, эксперт по этике и передовым технологиям Калифорнийского политехнического университета считает «лечение» отклонений роботами сомнительной практикой.

Согласно отчету FRR, сексуальная революция в мире робототехники практически неизбежна и, вне всякого сомнения, принесет немало пользы человечеству. Так, услугами роботов будут активно пользоваться пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, которым в силу разных причин сложно найти партнера. Кроме того, в некоторых случаях андроиды станут инструментом терапии, раскрепощая тех, кто перенес травму на сексуальной почве.

«Представьте, если человека будут лечить от расизма, давая ему куклу для избиений. Это сработает? Вряд ли», — рассказывает Лин.

Этические сложности

Вместе с тем, распространение секс-роботов несет в себе и этические сложности, уверены эксперты. Как справедливо отмечают авторы исследования, уже сегодня в поп-культуре чаще встречаются образы роботизированных женщин, выполняющих все желания своих хозяев. Таким образом, распространение андроидов для секс-услуг может усилить объективацию женщин и негативно сказаться на реальных отношениях и социальных нормах.

Впрочем, несмотря на этические дилеммы, запрещать секс-роботов не стоит, считают эксперты. Необходимо найти баланс регулирования.

Будущее рынка роботизированных секс-услуг

Интересно, что, по данным FRR, на данный момент на рынке присутствует всего четыре производителя секс-роботов. При этом цены на андроидов варьируются от $5000 до $15 000. Но со временем они подешевеют, прогнозирует отчет.

Помимо этого, роботы станут более человечными. В идеале, секс-боты должны не только выглядеть, как реальные люди, но и говорить и двигаться максимально правдоподобно, считают эксперты.

Впрочем, аналитики отмечают, что человечеству вряд ли удастся создать роботов, с которыми можно будет устанавливать полноценные интимные отношения.

«Даже самые лучшие роботы — это лишь имитаторы. Они не способны испытывать любовь», — заключают авторы отчета.

Источник: hightech.fm