Футоролог Рэй Курцвейл: «Сингулярность сделает людей совершеннее»

Как только человечество выгрузит свое сознание в облако, нам не придется держать в уме лишнюю информацию. Вследствие этого человеческий мозг эволюционирует, и мы станем умнее, талантливее и привлекательнее. По крайней мере, именно такое будущее прогнозирует футуролог и идеолог сингулярности Рэй Курцвейл.

По мнению ученого, слияние человека с искусственным интеллектом сделает нас совершеннее: люди перенесут свои сознания в «облака» и тем самым «разгрузят» свой «думающий орган», что в конечном счете приведет к увеличению неокортекса — области коры головного мозга, которая у человека отвечает за сенсорное восприятие, осознанное мышление, речь, способность к искусствам и чувство юмора. «Мы станем смешнее, музыкальные, сексуальнее. Мы станем воплощением собственных ценностей», — убежден футуролог. В частности, он считает, что благодаря технологиям люди перестанут мыслить линейно, и это приведет к небывалому прежде прогрессу.

К слову, по словам ученого, ждать наступления сингулярности осталось недолго: она должна наступить уже скоро, в 2029 году. Причем Курцвейл, в отличие от предпринимателя Илона Маска и физика Стивена Хокинга, настроен оптимистично и не верит в угрожающий потенциал ИИ. По его мнению, за слиянием человека с искусственным интеллектом будущее. Современные технологии уже дают людям новые возможности и в дальнейшем этих возможностей должно становиться только больше.

Развитие же самого ИИ, по мнению футуролога, будет двигаться по экспоненте. «Со временем появятся компьютеры, сопоставимые по уму с человеком. Мы будем загружать туда свое мышление, подключать его к облаку и расширять свои возможности. И это не сценарий будущего, ведь отчасти это происходит уже сегодня, и темпы развития только будут нарастать», — цитирует Курцвейла Inverse.

Источник: hitech.fm