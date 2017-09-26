Футуролог Рэй Курцвейл призвал не бояться автоматизации

«В прошлом мы уже не раз уничтожали все специальности. Много ли профессий 1900 года существуют сейчас? Если бы я был футуроголом в то время, наделенным даром предвидения, я бы сказал: «Допустим, что сегодня 38% людей работает на полях; 25% работает на фабриках. Это две трети населения. Я предсказываю, что к 2015 2% будет работать на фермах и 9% — на фабриках». И все бы начали говорить: «О Боже, мы лишимся работы!», на что бы я ответил: «Не переживайте, вместо каждого сокращенного рабочего места мы создадим новые, более квалифицированные». Однако затем люди бы спросили: «Какие?», и я бы смог ответить только: «Ну, я не знаю. Мы же их еще не изобрели», — объясняет Курцвейл. — И эта неопределенность сегодня порождает большие политические проблемы: так, очень много людей сегодня работают дальнобойщиками, и мы уже понимаем, что со временем все они лишатся своих рабочих мест. При этом вы не можете сказать, какие рабочие места появятся взамен, поскольку мы не знаем, какие отрасли и индустрии появятся в будущем».

По мнению футуролога, политические решения в последнее время уже не оказывают значительного воздействия на людей и на технологический прогресс, и в будущем технологии полностью изменят общество и государства.

«Власть и влияние правительств снижаются из-за огромной силы социальных сетей и экономических тенденций. Происходят какие-то проблемы в пенсионном фонде Испании — и весь мир это ощущает, на это реагирует. Я думаю, что сегодня такие тенденции воздействуют на нас сильнее, чем решения, принятые в Вашингтоне и других столицах. Я не говорю, что они не важны, но на самом деле они не влияют на основные тенденции, о которых идет речь. Заметьте, даже то, что случилось в XX веке — Первая и Вторая Мировая война, Холодная война и Великая Депрессия, — не отразилось на очень плавной траектории технологий», — говорит эксперт.

Что касается постоянных дебатов вокруг опасности искусственного интеллекта и риска, который он несет человечеству, то Курцвейл согласен с потенциальной опасностью этой технологии, но не видит оснований для паники.

«Технологии всегда были обоюдоострым мечом: огонь не только согревал нас, но и сжигал наши дома. Так и здесь: очевидно, что развитие технологий в целом улучшило жизни множества людей, хотя и усилило некоторые негативные тенденции, — говорит он. — Хотя, конечно, многим кажется, что все становится хуже, но это потому, что негатив заложен в нас эволюцией: для выживания очень важно обращать внимание на плохие новости. Шорох в траве может оказаться хищником, и лучше обратить на это внимание. Все технологии — это риск. А наиболее мощные из них — биотехнологии, нанотехнологии и ИИ — это потенциальный риск для выживания. Вместе с тем, мне кажется, что если обратиться к истории, то можно понять, что помощи от технологий мы получали больше, чем вреда».

Источники: hightech.fm, Fortune