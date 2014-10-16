Geacron — интерактивная карта мира от 3000 года до н.э.

Возможно, по крайней мере для меня, трава раньше была не только зеленее, но в некоторых случаях наоборот желтее. Например обучение за последние десять лет благодаря Интернету настолько упростилось, что иногда завидуешь тому что не родился на десять лет позже.

Визуальный канал получения информации основной для большинства людей, и никакие текстовые учебники, по крайней мере в некоторых дисциплинах, не заменят старой доброй картинки.

Еще в средней школе печенеги, сарматы, другие племена и государства, не вызывали у меня интереса хотя бы потому что оставались безликими сущностями существующими в отдаленном прошлом не пойми где, по крайней мере со слов учителя.

Если бы уже тогда существовали такие интерактивные карты как geacron.com, ощущение отчужденности и ненужности изучаемого материала исчезло бы и запоминать, а также осмысливать информацию было бы намного проще.

Geacron отображает карту мира начиная с 3000 года до н.э. и помимо границ государств иногда помечает на карте важные исторические события. Путешествовать по карте можно как напрямую в любой интересующий год, так и проматывать события на 1 / 10 /100 лет вперед и назад. У Geacron есть даже мобильное приложение для Android и iOS. Правда оно платное.

Geacron