GIF-анимация: Как изменился дизайн электромобиля Tesla Model 3 с момента премьеры в начале прошлого года

На прошлой неделе с конвейера Tesla сошел первый серийный автомобиль Model 3, ее счастливый владелец – основатель и глава компании Илон Маск – сразу же выложил в Twitter первые фотографии. Но насколько отличается показанная Маском первая серийная Tesla Model 3 от той версии, которую впервые представили в конце марта 2016 года? Получить ответ на этот вопрос помогут результаты трудов энтузиастов-дизайнеров ресурса PartCatalog.com. Они создали анимированное изображение, которое отражает отличия во внешности между дебютным и финальным вариантом Tesla Model 3.

В данном случае важно понимать, что ракурс, цвет и прочие факторы могут по-разному воздействовать на восприятие: преувеличивать или минимизировать отличия.

Как видим, спереди серийная Model 3 выглядит несколько иначе, но опубликованные ранее на Reddit «шпионские фото» тестовых машин гораздо лучше отражают эти изменения. В своем финальном варианте Tesla Model 3 имеет немного более вытянутый кузов и более низкую посадку. Также можно отметить новый дизайн фар и переднего бампера. Кроме того, передние колеса были немного смещены в сторону «носа» автомобиля, а его задняя часть изрядно поправилась и была немного приподнята вверх.

В какую сторону – лучшую или худшую – изменилась внешность Tesla Model 3 за последние 15 с небольшим месяцев – это каждый решит сам для себя. Но они могут увеличить объем багажных отсеков спереди и сзади. Кроме того, вполне возможно, что за этими эстетическими изменениями кроются конструктивные улучшения, связанные с повышениями безопасности, улучшением динамики разгона или упрощением производства и снижением затрат, но это пока доподлинно неизвестно.

До конца текущего месяца с завода выйдут лишь 30 автомобилей Model 3, ключи от которых владельцам вручат в рамках торжественной церемонии 28 июля, но уже к декабрю Tesla планирует выйти на объем в 20 тыс. автомобилей в месяц.

Напоследок отметим, что количество предварительных заказов на Tesla Model 3 ранее превысило 400 тыс. По сути, весь следующий год Tesla будет работать на выполнение этих заказов, сейчас новых клиентов ориентируют на середину 2018 года в качестве срока получения электромобиля, но с учетом интереса к этой модели можно вполне прогнозировать скорый сдвиг на более поздние сроки.

Источник: TechCrunch