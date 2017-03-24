Глава Disney заявил, что студия планирует выпускать «Звёздные войны» еще как минимум 15 лет после выхода девятой части в 2019 году

На днях последний на данный момент фильм из вселенной «Звездных Войн» появился в онлайн-магазинах контента и вышел на Blu-ray дисках, что дало возможность всем, кто пропустил показ «Rogue One: A Star Wars Story» в кинотеатрах, составить собственное мнение о данной картине. Напомним, что это первый спин-офф «Звездных войн», описывающий события между концом третьей и началом четвертой части саги. Еще нас ждут «Звёздные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи» (2017 год), спин-офф о молодом Хане Соло (2018 год), последняя часть третьей трилогии «Звёздные войны. Эпизод IX» (2019 год) и еще один спин-офф из серии «Star Wars Story» (2020 год).

Понятно, что от настолько прибыльной франшизы («Пробуждение силы» собрало в прокате $2,068 млрд, а «Бунтарь Один» — $1,055 млрд) Дисней так просто не откажется, однако до этого момента представители компании не озвучили планы на развитие вселенной, заходящие дальше девятой части и третьего спин-оффа в 2020 году. Теперь же у фанатов есть весьма авторитетное подтверждение CEO компании Дисней Боба Айгера о том, что вселенная «Звездных Войн» будет жить еще как минимум 18 лет — до середины 2030 годов.

Глава компании отметил, что несмотря на то, что у Дисней еще как минимум три года до выхода последнего запланированного фильма, они уже сейчас начинают думать над тем, куда вести вселенную на протяжении 15 лет после завершения третьей трилогии. При этом не будем забывать, что сам Айгер не будет воплощать планы по развитию вселенной Star Wars в жизнь, так как объявил об уходе из компании Дисней в 2019 году.

В любом случае, с учетом того, что на данный момент студия выдерживает весьма высокий темп в виде одной картины в год, то речь теоретически может идти о 15 фильмах. Очевидно, что это будет не пять трилогий с последовательным повествованием, а скорее всего одна-две трилогии, ведущие основную хронологическую линию «Звездных Войн» и еще несколько ответвлений, каждое из которых может в итоге вылиться в собственную серию фильмов.

Источник: The Verge