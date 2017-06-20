Глава General Electric: тотальная автоматизация предприятий в ближайшем будущем — это «полная чушь»

Роботизированные системы помогут поднять эффективность труда, но полной автоматизации производств ждать не стоит. Более того, сама идея о том, что роботы в ближайшем будущем могут взять на себя управление заводами, — это «полная чушь». Об этом заявил Джеффри Иммельт, глава General Electric.

По его мнению, сегодня более актуальным является вопрос низкой продуктивности рабочих, поэтому технологии в ближайшее время займутся ее повышением, а не тем, чтобы сокращать рабочие места.

«В GE работает 330 000 человек, и вчера ни один из них не был максимально производительным, более того, никто из них за всю жизнь никогда работал целый день продуктивно. Таким образом, я полагаю, что первый этап революции, которую принесут цифровые инструменты, будет заключаться в повышении производительности существующей рабочей силы, а не ее сокращении», — цитируют Иммельта журналисты.

«Я думаю, что мнение, будто бы в ближайшие пять лет заводы будут переполнены роботами и что все будет автоматизировано — это просто вздор. Производства в мире меняются совершенно иным образом», — добавляет глава GE.

При этом Иммельт считает экспертов, которые прогнозируют наступление тотальной автоматизации, попросту некомпетентными в вопросе.

«Большинство тех, кто думает, что работу будут делать роботы, никогда в жизни не работали. Если вы когда-нибудь управляли фабрикой, то понимаете, что это полная чушь. И, да, просто я скорее реалист, нежели оптимист», — подчеркнул Иммельт.

Напоследок отметим, что в начале августа Джеффри Иммельт покинет свой пост после 15 лет пребывания на должности, сохранив место в совете директоров. Его место займет нынешний глава GE Healthcare Джон Фланнери.

«Я думаю, что за все это время мы хорошо потрудились и сейчас для компании настала пора перемен», — подытожил Иммельт.

Источники: CNBC