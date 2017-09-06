Глава Kuna Systems: имеет ли право охранная система на основе ИИ сдать в полицию ее владельца?

Сегодняшние системы охраны в качестве «интеллекта» используют своих хозяев. Именно людям приходится неустанно следить за потоком видео, реагировать на сигналы и самостоятельно идентифицировать подозрительную активность. Охранная компания Kuna Systems разработала одноименное ПО для систем видеонаблюдения, позволяющее перенести анализ угроз на виртуальные «плечи» ИИ.

Как сообщается, Kuna AI работает на сложной нейронной сети, имитирующей работу зрительной коры головного мозга человека. Умные камеры слежения непрерывно следят за всем происходящим вокруг и чутко реагируют на любую потенциально-опасную ситуацию.

«В отличие от других систем видеонаблюдения, Kuna AI представляет собой превентивную систему безопасности. Она сработает еще до того, как кто-то разобьет окно или начнет взламывать дверь», — говорит глава Kuna Systems Хаомяо Хуань.

По заверениям разработчиков, система способна менее чем за секунду понять, что за автомобиль припарковался около дома. Кроме этого, система копит данные о соседях, сервисных службах, доставщиков почты — и если около дома останавливается кто-то из них, то ПО вряд ли забьет тревогу. Но если к дому подойдет человек вышедший из незнакомой машины, и система не узнает его лицо, то владелец дома будет предупрежден, что за дверью незнакомец.