Глава медицинского подразделения Intel: биологическое оружие – страшнее смерти

Расщепление атома принесло человечеству не только ядерную энергию, но и ядерное оружие. Аналогично, технологии генной инженерии могут принести человечеству не только лекарство от рака, но и биологическое оружие, которое породит болезни, способные стереть с лица Земли целые расы. Об этом заявил Джон Сотос, глава медицинского подразделения Intel. По словам ученого, более известного в качестве консультанта сериала «Доктор Хаус», возможный успех программы правительства США по борьбе с раком с помощью вакцин может открыть двери для создания биологического оружия катастрофических масштабов. «Причина, по которой вы не часто слышите о биологическом оружии, заключается в том, что оно абсолютно неуправляемое, — говорит он. — Любая болезнь быстро распространяется за пределы первоначального диапазона: заразите соседнюю страну — уничтожите и свою собственную».

Однако борьба с раком будет стимулировать развитие точечных технологий по манипулированию ДНК, потому что рак — это, в первую очередь, болезнь ДНК, рассказывает Сотос: «А механизм, позволяющий уничтожать только особенные раковые клетки, может быть использован и при создании биологического оружия». Другими словами, если ученые смогут создать лекарство, которое будет атаковать клетки только с генетическим раковым маркером, то в таком случае ничто не помешает террористам создать биоружие для атаки на людей с определенными генами, например, отдельной семьи, пола или расы. Хотя подобной технологии пока не существует, такие методы редактирования генома, как CRISPR, по мнению ученого, приблизились к биологическому «взлому» практически вплотную. Более того, по словам Сотоса, появление подобного рода технологий попросту неизбежно, так как они могут спасти тысячи жизней.

Кроме этого, добавляет Сотос, не стоит думать, что биологическая атака — это просто массовая гибель людей.

«Есть вещи пострашнее смерти, — предупреждает исследователь. — И я называю их сущим адом».