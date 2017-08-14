Глава медицинского подразделения Intel: биологическое оружие – страшнее смерти
Расщепление атома принесло человечеству не только ядерную энергию, но и ядерное оружие. Аналогично, технологии генной инженерии могут принести человечеству не только лекарство от рака, но и биологическое оружие, которое породит болезни, способные стереть с лица Земли целые расы. Об этом заявил Джон Сотос, глава медицинского подразделения Intel.
По словам ученого, более известного в качестве консультанта сериала «Доктор Хаус», возможный успех программы правительства США по борьбе с раком с помощью вакцин может открыть двери для создания биологического оружия катастрофических масштабов.
«Причина, по которой вы не часто слышите о биологическом оружии, заключается в том, что оно абсолютно неуправляемое, — говорит он. — Любая болезнь быстро распространяется за пределы первоначального диапазона: заразите соседнюю страну — уничтожите и свою собственную».
Однако борьба с раком будет стимулировать развитие точечных технологий по манипулированию ДНК, потому что рак — это, в первую очередь, болезнь ДНК, рассказывает Сотос: «А механизм, позволяющий уничтожать только особенные раковые клетки, может быть использован и при создании биологического оружия».
Другими словами, если ученые смогут создать лекарство, которое будет атаковать клетки только с генетическим раковым маркером, то в таком случае ничто не помешает террористам создать биоружие для атаки на людей с определенными генами, например, отдельной семьи, пола или расы.
Хотя подобной технологии пока не существует, такие методы редактирования генома, как CRISPR, по мнению ученого, приблизились к биологическому «взлому» практически вплотную. Более того, по словам Сотоса, появление подобного рода технологий попросту неизбежно, так как они могут спасти тысячи жизней.
«Есть вещи пострашнее смерти, — предупреждает исследователь. — И я называю их сущим адом».
Наш мир полон радикалами, представители которых могут возжелать насильно обратить мир в свое течение при помощи биооружия, говорит Сотос. Предположим, что воинствующие веганы захотят, чтобы человечество прекратило есть мясо — следственно, они разработают вирус, который изменит ДНК зараженных людей таким образом, чтобы они не могли употреблять мясо. Или это могут быть радикальные мизогинисты, которые вдруг захотят избавиться от женщин: на данный момент есть хорошо изученные половые гены.
Кроме того, генетическое оружие может попасть в руки киллеров, которые с его помощью получат возможность куда эффективнее «убирать» общественных деятелей и их семьи. При этом атаки могут быть совсем изощренными — Сотос привел в пример гипотетические вирусы, провоцирующие бесконечную диарею, гигантский набор веса или облысение, а также генетически-обусловленную нетерпимость к солнечному свету.
Напоследок отметим, что многие ученые раскритиковали заявление Сотоса за излишний пессимизм, который «отвлекает от реальных проблем».
«Пессимизм не поможет спасти жизни, — заявил бывший главный научный сотрудник Департамента политики в области науки и технологий при правительстве США Дханерджи Патил. — К тому же, описанные Сотосом события маловероятны. Разработать столь опасный вирус «на коленке» практически нереально. А потому сейчас нам следует сосредоточиться на более насущных проблемах — устойчивом к лечению туберкулезе, вызываемом супербактериями, и многочисленных пандемиях».
Источники: The Guardian, hightech.fm