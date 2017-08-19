Глава СБУ заявил о борьбе со средствами обхода блокировок российских сайтов

В мае президент Порошенко подписал указ о расширении санкций против России, предусматривающий блокировку ряда российских сервисов, сайтов и соцсетей. Сразу после многие профильные сайты, не говоря уже о компаниях, попавших в санкционный список, опубликовали инструкции по обходу блокировок, а руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров заявил о понимании невозможности полной блокировки и пообещал не наказывать за обход блокировок. Сейчас же глава службы безопасности Украины Василий Грицак снова поднял эту тему. Во время недавнего брифинга, который транслировал телеканал «112 Украина», глава СБУ заявил, что ведомство отслеживает способы обхода блокировок с целью их закрытия.

«Прошло три месяца. Я считаю, что было принято правильное решение по поводу закрытия доступа к этим социальным сетям. Но россияне или представители тех же сетей распространяли информацию, как можно было обойти эти моменты и пользоваться этими сетями. Мы отслеживаем эти вещи. И все то, что появляется, эти «дырочки», пытаемся закрыть. Не пытаемся, а закрываем», – цитирует источник слова Грицака.

Источник: 112 Украина