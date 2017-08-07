Глобальное потепление увеличит смертность в Европе более чем в 50 раз
Экстремальная погода в Европе может привести к ежегодной смерти 152 тысяч людей до конца столетия, если глобальное потепление так и не удастся остановить. Об этом заявили ученые из Объединенного исследовательского центра европейской комиссии, соответствующее исследование опубликовано в журнале The Lancet Planetary Health.
Сообщается, что исследователи изучили данные о погоде 28 государств Европейского союза, а также Швейцарии, Норвегии и Исландии в период с 1981 по 2010 годы. Затем они сравнили полученные результаты с прогнозами роста и миграции населения, а также будущих периодов сильной жары, внезапных похолоданий, лесных пожаров, засух, наводнений и бурь. Кроме этого, специалисты также учли, что количество парниковых газов в атмосфере не сокращается, а политики не предпринимают решительных мер, которые уменьшили бы последствия стихийных бедствий.
Результаты исследования показали, что в случае сохранения нынешних темпов глобального потепления в период между 2071 и 2100 годами ежегодно от жары будут умирать до 152 тысяч европейцев. А к началу следующего столетия последствия природных катастроф будут и вовсе затрагивать две трети населения Европы каждый год. Интересно, что для Южной Европы прогнозы самые неутешительные. Так, в Испании смертность от аномальной жары вырастет от 11 на миллион человек в год до 700 на миллион человек в год.
По словам исследователей, необходимо срочно принимать меры, чтобы предотвратить дальнейшее изменения климата.
Напоследок отметим, что ранее ученые из Национального центра атмосферных исследований США рассмотрели два подхода к решению проблемы глобального потепления. В первом исследователи предложили «засеять» верхние слои атмосферы крошечными частицами пыли, которая проредит перистые облака — удерживающие, как известно, тепловую энергию, излучаемую с Земли в космос.
«Перистые облака похожи на одеяло, которое укрывает Землю, и от него необходимо избавиться», — говорит автор исследования Ульрика Лойманн.
Компьютерная модель показала, что если план сработает, то средняя мировая температура понизится на 0,5°C. Вместе с тем, если допустить ошибку, то перистые облака могут ухудшить ситуацию, появившись там, где раньше их не было.
Другой план заключается во впрыскивании отражающих аэрозолей из серы в верхние слои атмосферы. К этой идее ученых подтолкнул механизм извержения вулканов. Дело в том, что в атмосфере диоксид серы может образовывать сульфат-ионы — частицы, состоящие из атомов серы и кислорода. Эти отрицательно заряженные частицы соединяются с парами воды в атмосфере и образуют мелкие капли серной кислоты. При извержении вулкан выбрасывает большое количество сернистого газа в стратосферу, который преобразуется в сульфаты. Эти аэрозоли (мелкие капельки серной кислоты) остаются в атмосфере на протяжении примерно двух лет. Они отражают солнечный свет обратно в космос.
Как показала компьютерная модель, впрыскивание аэрозолей снизит температуру на 1°C. Однако и этот план небезопасен. Серная кислота может повредить озоновый слой, тем самым оставив Землю незащищенной от солнечного излучения. Кроме того, для осуществления этой идеи потребуется огромное количество впрыскиваний, эквивалентное выбросам после крупнейшего извержения вулкана Пинатубо, которое произошло на Филиппинах в 1991 году.
В конечном счете американские ученые пришли к выводу, что геоинженерия гораздо сложнее, чем принято считать, но появление ответственных органов в странах поспособствует эффективному использованию ее методов.