Глобальное потепление увеличит смертность в Европе более чем в 50 раз

Компьютерная модель показала, что если план сработает, то средняя мировая температура понизится на 0,5°C. Вместе с тем, если допустить ошибку, то перистые облака могут ухудшить ситуацию, появившись там, где раньше их не было.

Другой план заключается во впрыскивании отражающих аэрозолей из серы в верхние слои атмосферы. К этой идее ученых подтолкнул механизм извержения вулканов. Дело в том, что в атмосфере диоксид серы может образовывать сульфат-ионы — частицы, состоящие из атомов серы и кислорода. Эти отрицательно заряженные частицы соединяются с парами воды в атмосфере и образуют мелкие капли серной кислоты. При извержении вулкан выбрасывает большое количество сернистого газа в стратосферу, который преобразуется в сульфаты. Эти аэрозоли (мелкие капельки серной кислоты) остаются в атмосфере на протяжении примерно двух лет. Они отражают солнечный свет обратно в космос.

Как показала компьютерная модель, впрыскивание аэрозолей снизит температуру на 1°C. Однако и этот план небезопасен. Серная кислота может повредить озоновый слой, тем самым оставив Землю незащищенной от солнечного излучения. Кроме того, для осуществления этой идеи потребуется огромное количество впрыскиваний, эквивалентное выбросам после крупнейшего извержения вулкана Пинатубо, которое произошло на Филиппинах в 1991 году.

В конечном счете американские ученые пришли к выводу, что геоинженерия гораздо сложнее, чем принято считать, но появление ответственных органов в странах поспособствует эффективному использованию ее методов.

Источник: indicator (1; 2)