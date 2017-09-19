Gmail наконец-то научился распознавать и преобразовывать телефонные номера, адреса и контакты в ссылки

На дворе 2017 год (осень, если быть точным), технологи шагают вперед, развитие рынка смартфонов идет семимильными шагами и т.д. И в это сложно поверить, но наиболее популярный почтовый сервис Google Gmail только вот сейчас получил обновление, которое приносит столь базовую функциональность как автоматическое распознавание и преобразование телефонных номеров, адресов и контактов в ссылки. Соответствующее обновление вышло одновременно для онлайн версии и мобильных приложений почтового клиента Google, а также для приложений Inbox.

На самом деле, среди мириады почтовых клиентов и почтовых клиентов, существующих на сегодняшний день, будет трудно найти то, что лишено этой функциональности. В фирменном почтовом приложении на iOS эта функция, к слову, тоже присутствует. Но все же, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Справедливости ради отметим, что поддержка выделения телефонных номеров уже достаточно давно реализована в ОС Android и iOS на системном уровне, но по какой-то неведомой причине, разработчики до этого момента не включали эту функциональность в родном приложении Gmail. Теперь если нажать ссылку на адрес, то отроется приложение Google Maps, по нажатию на адрес электронной почты появится окно нового сообщения, а нажатие на номер телефона приведет к его набору посредством приложения для звонков. Где разработчики были раньше, честно говоря, непонятно.

Источник: G Suite Updates