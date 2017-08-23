Go To-U — больше, чем просто зарядка для электромобиля?

В минувшую субботу, 19 августа, открылась новая зарядная станция платформы Go To-U. Слово «платформа» использовано неспроста – ведь Go To-U сейчас пытается выйти за пределы традиционного понимания «зарядка» или «сеть зарядок». Выйти – и к чему прийти? Попробуем разобраться…

От увлечения – к бизнесу

В начале немного истории. За компанией Go To-U стоит Назар Шимоне-Давида, с которым мы впервые познакомились два года назад, подготавливая первые статьи про электромобили в Украине, у него была Tesla Model S 85. Тогда Назар основал Tesla Club Ukraine, занимался консультацией и подбором электромобилей Tesla для первых энтузиастов в Украине. Позднее к увлечению добавилось бизнес-направление – так привезли Renault ZOE, Detroit Electric, другие электромобили; в итоге сформировалась компания Carpoint-ToU. Наконец, пришла и очередь зарядных станций, которые входят в состав компании и платформы Go To-U.

К чему предыстория? К тому, чтобы понять: за платформой зарядных станций Go To-U стоят люди с опытом и некоторыми видением рынка электромобилей.

Открытие зарядки возле ресторанно-готельного комплекса «Фортеця Гетьмана» (1 км трассы Киев-Одесса). На первый взгляд просто зарядка; в реальности нечто большее: зарядки Go To—U бесплатны для использования владельцами электромобилей – в этом главная суть данной в платформы.

Что такое платформа Go To—U: пункт за пунктом

Итак, первый пункт понятен: за установку и электроэнергию заплатит конкретная компания (к примеру, в данном случае «Фортеця Гетьмана»); использование зарядной станции для клиента будет бесплатным. Сегодня сеть зарядных станций платформы Go To-U насчитывает около 100 точек в Украине – и, похоже, это крупнейшая бесплатная зарядная сеть для электромобилей в нашей стране.

Второй пункт – какой в этом смысл компании. Во-первых, привлечение новых клиентов, еще одна возможность напомнить о себе и быть «в электромобильном тренде». Во-вторых, локальная реклама: платформа Go To-U предусматривает рассылку push-сообщений для пользователей приложения Go To-U, которые проезжают рядом с местом зарядки.

Третий пункт – установленные зарядные станции: обычно используются зарядные станции КЕВА; лишь в парочке мест установлены другие. Но требования одинаково высоки для всех: мощная зарядная станция (КЕВА рассчитана максимум на 22 кВт); соответствие сертификату EV Ready; соответствие фирменным стандартам Renault и Nissan.

Зарядная станция KEBA KeContact PE30: мощность до 22 кВт, разъем ТИП 2 (Mennekes) под кабель, соответствие всем существующим специфическим стандартам для зарядок электромобилей. Опционально – возможна установка счетчика электроэнергии, ограничение доступа по магнитной карте, пр.

Четвертый пункт – точки установки. В основном это АЗС (39 зарядок на АЗС ОККО), отделения банков (одним из крупных клиентов является Ощадбанк), автомобильные сервисные центры (СТО Renault и Bosch), рестораны, отели, бизнес- и торговые центры. Сейчас идут переговоры об установке зарядных станций в коттеджных городках и жилых комплексах.

Наконец, пятый пункт – фирменное приложение Go To-U. Это приложение позволяет не только просмотреть карту зарядок, но и зарезервировать определенное время, чтобы зарядка была свободна. Хотя в этом есть небольшое замечание к Go To-U: в большинстве случаев речь идет об установке одной «ускоренной» зарядки, хотя можно было бы добавить и 1-2 обычные розетки для «медленной» зарядки. Последние много электроэнергии не потянут и будут медленно заряжать электрокар; но позволят создать 2-3 точки заряда.

Приложение Go To—U дает возможность просмотреть карту и расположение зарядок, выбрать зарядку и зарезервировать время, просмотреть отзывы и наличие дополнительных услуг на месте установки зарядки…

Платформа Go To—U: а что дальше?

Интересно, что уже сейчас платформа Go To-U пытается стать международной. Так, эта платформа – на схожих принципах, перечисленных выше – уже используется в Казахстане (уже есть 12 зарядок и должно быть до 50), Грузии (30 зарядок), Таиланде (только начинает работать, должно быть 30 зарядок). Приятно, что началось все с Украины, где сеть зарядок, подключенных к платформе Go To-U, постоянно растет. Но к чему все придет, сколько будет зарядок, останутся ли все они бесплатными – покажет только время.