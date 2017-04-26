GOG и Arstechnica бесплатно раздают игру The Witcher: Enhanced Edition

Всем тем поклонникам игр жанра RPG, которые ещё не успели пройти первую часть «Ведьмака», предлагается возможность получить эту игру The Witcher: Enhanced Edition совершенно бесплатно. Соответствующую акцию по раздаче ключей активации проводят сервис GOG и ресурс Arstechnica.

Чтобы бесплатно получить игру The Witcher: Enhanced Edition, достаточно перейти на сайт Arstechnica и ввести свой действующий адрес электронной почты в соответствующее поле, а также подтвердить, что посетитель не является роботом. После этого на указанный адрес электронной почты будет направлено письмо с кодом и ссылкой на страницу активации игры в сервисе GOG. Останется лишь добавить игру в свою библиотеку.

Акция по бесплатной раздаче игры The Witcher: Enhanced Edition продлится до конца четверга — 27 апреля 2017 года. Полученный код нужно активировать до 30 апреля.