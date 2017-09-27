Голосовой помощник Amazon Alexa подскажет, как правильно оказать первую помощь

«Мы предоставляем медицинскую информацию в виде печатных и цифровых бюллетеней, через веб-сайт и мобильное приложение. Голосовой интерфейс, а именно Amazon Alexa, станет еще одним каналом распространения этой информации», — рассказал Джей Максвелл, представитель Mayo Clinic Global Business Solutions.

Как сообщается, запросить нужные сведения можно, не отрываясь от осмотра пострадавшего. Alexa объяснит, что делать в случае ожога, укуса паука, пореза или остановки дыхания, как провести кардиопульмональную реанимацию взрослому, ребенку или младенцу, а также будет время от времени напоминать о том, что нужно позвонить в «скорую помощь».

Главной трудностью при разработке контента стала адаптация традиционного текстового формата, когда пользователь может свободно скользить взглядом по статье, выбирая нужный абзац, в голосовой. Специалисты сделали все возможное, чтобы Alexa не просто читала вслух все подряд, а пользователю при этом не приходилось ждать, когда она дойдет до нужного места, дабы можно было задать уточняющий вопрос.

«Нельзя просто прочитать учебник вслух, — говорит Сандья Прутхи, директор Mayo Clinic Global Business Solutions. — Общение с Alexa должно напоминать разговор с реальным доктором».

По его словам, данная функция была разработана специалистами Mayo на добровольных началах с целью сделать достоверные медицинские знания как можно более доступными для широких масс.

Напоследок отметим, что в описании приложения специально оговаривается, что программа First Aid, разработанная при помощи открытого сервиса Alexa Skills Kit, не предоставляет медицинских рекомендаций, а служит исключительно для информационных целей и не должна использоваться вместо профессиональной медицинской помощи.

Источники: hightech.fm, Phys.org