Google объявила распродажу очков виртуальной реальности Daydream View — теперь всего $49 вместо $79

Несмотря на то, что с момента начала продаж очков виртуальной реальности Daydream View прошло всего чуть больше двух месяцев (в США очки можно было приобрести с 10 ноября 2016 года), компания Google решила объявить распродажу с весьма заметной скидкой. Предложение действительно до 25 февраля включительно, однако распродажа может закончиться раньше, если Google успеет продать все запасы до этой даты.

Обычная стоимость виртуальной гарнитуры Daydream View составляет $79 при заказе с помощью официального магазина Google, теперь же их можно приобрести всего за $49, то есть со скидкой $30 или 38% в относительных единицах. Отметим, что речь идет только об официальном магазине, тогда как в других источниках цена осталась прежней — в том же Amazon эти очки виртуальной реальности не стесняются продавать по $99, то есть в два раза больше, чем цена с действующей скидкой от производителя.

Впрочем, в данном предложении есть как минимум два нюанса, способных подпортить радость потенциального покупателя. Во-первых, официальный магазин Google Store пока недоступен в нашей стране, а значит для покупки очков придется искать альтернативные варианты с посредниками или просить о помощи друзей из других стран. Во-вторых, на данный момент Daydream View совместимы всего с несколькими моделями смартфонов (Google Pixel, Google Pixel XL, Motorola Moto Z, Huawei Mate 9 Pro, ZTE Axon 7, ASUS ZenFone AR), так что ваш смартфон может просто не заработать с данным аксессуаром.

Если же оба вышеупомянутых нюанса вас не касаются, то с учетом скидки Google Daydream View могут оказаться весьма неплохой покупкой для вхождения в мир VR. Кстати, наши впечатления об этих очках вы можете прочитать в обзоре на нашем сайте.

Источник: Google