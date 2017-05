Google опубликовала рейтинги наиболее популярных фильмов, игр и книг по вселенной Star Wars

Компания Google не могла остаться в стороне от празднования Дня «Звездных Войн» и собрала несколько собственных подборок тематического контента. В частности, компания представила рейтинги наболее популярных на Google Play фильмов, игр и книг, которыми стали соответственно фильм «Звёздные войны: Пробуждение Силы» / The Force Awakens, игра Star Wars: Galaxy of Heroes и книга Aftermath: Star Wars: Journey to Star Wars: The Force Awakens.

Полностью рейтинги, составленные по количеству загрузок контента из магазина Google Play, выглядят следующим образом.

Топ 5 наиболее популярных фильмов Star Wars на Google Play:

Топ 5 наиболее популярных игр по вселенной Star Wars на Google Play:

Топ 5 наиболее популярных книг и комиксов Star Wars на Google Play:

В Google также отметили, что с 4 по 11 мая в Google Play можно будет найти скидки на SW-игры, включая такие предложения, как Star Wars™: Force Arena, Star Wars™ Pinball 5, Star Wars™: Galaxy of Heroes и другие.

Ну, а любители музыки смогут погрузиться в мир Звездных Войн с помощью специально подобранных тематических плейлистов, включая Star Wars’ Finest, Cantina Band Swing, Galaxy of John Williams и другие.

Источник: Google