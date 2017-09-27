Google отметил 19-летие мини-игрой с 19 лучшими интерактивными играми из дудлов за все время

К своему 19-летию компания Google традиционно подготовила праздничный дудл с мини-игрой, который большинство уже наверняка успело заметить на главной странице поисковика.

Отметим, что Google была основана 2 сентября 1998 года, а домен Google.com зарегистрирован 15 сентября 1997 года, но поисковый гигант стабильно отмечает свой день рождения 27 сентября.

В этом году дудл вышел весьма необычным. Он выполнена в виде колеса, разделенного на 19 секций с наиболее видными и запоминающимися интерактивными играми, которые использовались в качестве дудлов последние 19 лет. Среди них и музыкальная головоломка, приуроченная к 245-летию со дня рождения Бетховена и дудл с игрой про кота-волшебника к Хеллоуину в прошлом году.

Кроме того, отдельно Google добавила в раздел Search Funbox новую вариацию легендарной «Змейки», которая тоже представлена в «Спиннере сюрпризов» наряду с крестиками-ноликами и викториной ко Дню Земли. Так что желающие отвлечься и вспомнить детство могут поиграть в любимую змейку в любое удобное время, просто вбив в поиск фразу «snake game». Или фразу «Google birthday surprise spinner», если хотите ознакомится и с другими дудлами-играми. На колесе даже есть знаменитая игра Pac Man, которая, как в 2010 году подсчитали специалисты разработчика ПО для управления временем RescueTime, стоила мировой экономике около $120 млн – 4,8 млн трудовых часов, которые работники разных фирм провели за игрой.

Сложно сказать, сколько недосчитается мировая экономика завтра, но на всякий случай предупреждает, что до пятницы еще далеко, так что особо не увлекайтесь 😉

В этот раз компания также подготовила небольшое видео, в котором приведены различные интересные факты из истории компании и рассказывается как, собственно, играть в игру.

В заключение интересный факт – сейчас поиском Google ежедневно пользуются 4,5 миллиардов человек в 160 странах, которые говорят на 123 языках.

Источник: Google