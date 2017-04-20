Google Перекладач відтепер ще краще розуміє українську мову завдяки технології нейронного перекладу

Наступного разу, коли ви використовуватиме Google Перекладач, ви, можливо, помітите, що переклад став більш точним і простим для розуміння. Це тому, що слова і речення, які ви перекладаєте між англійською і українською мовами тепер використовують технологію «нейронного перекладу».

Технологія нейронного машинного перекладу є набагато кращою, ніж попередня, тому що вона перекладає цілі речення, в той час як раніше — окремі фрази або частини речення. Це все робить переклади ще більш точними і такими, що звучать ближче до людської мови, особливо якщо ви перекладаєте ціле речення.

Google Перекладач оновиться автоматично в додатках іOS і Android, на translate.google.com.ua і через Пошук Google. Незабаром він також стане доступним для автоматичного перекладу сторінок в Chrome. Таким чином українська мова приєднується до низки інших мов, які були оновлені до нейронного перекладу.

Джерело: Oфіційний Блоґ Google Україна