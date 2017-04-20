Google Перекладач відтепер ще краще розуміє українську мову завдяки технології нейронного перекладу

Google Перекладач відтепер ще краще розуміє українську мову завдяки технології нейронного перекладу

Наступного разу, коли ви використовуватиме Google Перекладач, ви, можливо, помітите, що переклад став більш точним і простим для розуміння. Це тому, що слова і речення, які ви перекладаєте між англійською і українською мовами тепер використовують технологію «нейронного перекладу».

Технологія нейронного машинного перекладу є набагато кращою, ніж попередня, тому що вона перекладає цілі речення, в той час як раніше — окремі фрази або частини речення. Це все робить переклади ще більш точними і такими, що звучать ближче до людської мови, особливо якщо ви перекладаєте ціле речення.

Google Перекладач оновиться автоматично в додатках іOS і Android, на translate.google.com.ua і через Пошук Google. Незабаром він також стане доступним для автоматичного перекладу сторінок в Chrome. Таким чином українська мова приєднується до низки інших мов, які були оновлені до нейронного перекладу.

Джерело: Oфіційний Блоґ Google Україна

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