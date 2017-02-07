Google совместно с Ivyrevel представил приложение Coded Couture, способное создать уникальное «цифровое» платье Data_Dress на основе персональных данных пользователя [видео]

Компания Google нашла еще один способ использовать данные, которые она в избытке получает от своих пользователей. Совместно с шведским брендом Ivyrevel поисковый гигант представил приложение Coded Couture, способное автоматически «сгенерировать» уникальный дизайн платья Data_Dress на основе предпочтений пользователя.

После установки приложения Coded Couture на смартфон пользователя (пока данный софт на этапе бета-тестирования, но вскоре его обещают открыть всем желающим) оно начинает собирать всю доступную ему информацию: геолокацию и маршруты передвижения, посещаемые заведения, спортивную и другую активности, увлечения и т.д.

В итоге пользователь самостоятельно выбирает только фасон, а все остальные параметры, включая ткань, расцветку и оформление, приложение берет на себя. Если пользователь согласен с предложенным вариантом, он может тут же отправить заказ на пошив своего платья Data_Dress у бренда Ivyrevel.

P.S. Не могу отнести себя к фешн-экспертам, но продемонстрированное в ролике платье, обшитое серебристыми стразами в форме типичных маршрутов передвижения, не впечатлило абсолютно.