Google вітає з Днем Незалежності України святковим дудлом від українського художника Сергія Майдукова

Сьогодні Google відзначає День Незалежності України яскравим дудлом. У святковому логотипі використані відтінки синього і жовтого — кольорів прапора України. Автором нового дудла до Дня Незалежності став український художник Сергій Майдуков.

У строкатих літерах дудла представлено все розмаїття населення України. Зображення уособлює різних людей з усієї країни, які працюють разом, щоб домогтися свободи, миру і поваги один до одного.

Сергій Майдуков розповів про ідею свого малюнка:

“Для мене Україна — це люди. Дуже різні скрізь, дуже різні на заході і на сході. І це не повинно бути причиною протиставлення. Навпаки, це привід пишатися, знайомитися, пізнавати один одного, співати, сміятися і поважати різноманіття в Україні. Вдягати східні тополі в самчиківський розпис, вдягати вівчарів у хіпстерські кепки, а столичних хіпстерів — у гуцульські сорочки, вдягати українську мову в різні діалекти, вдягатися самому святково та дивно. Бо ж ми всі яскраві та неповторні, дружні, з прагненням свободи і поваги один до одного”.

Нагадаємо, що в минулому році з нагоди 25-ї річниці незалежності України Google також готувала святковий дудл, який виглядав наступним чином.

Вітаємо всіх із Днем Незалежності України!

Джерело: Google Україна