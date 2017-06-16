Google внесла изменения в программу «Местные эксперты» и предлагает бонусы активным участникам

Компания Google внесла изменения в свою программу «Местные эксперты». Напомним, эта программа предназначена для того, чтобы люди могли оставлять свои отзывы о различных местах в Google Maps, добавлять фотографии и описания мест, а также исправлять обнаруженные ошибки.

Ранее в программе «Местные эксперты» участники делились на 5 категорий, в зависимости от их вклада в общее дело улучшения карт. Теперь же количество уровней увеличилось до 10. Ознакомиться с новой шкалой можно в следующей таблице.

Действие Количество баллов Добавление отзыва 5 баллов за отзыв Добавление оценки 1 балл за оценку Добавление фотографии 5 баллов за фотографию Ответ на вопрос 1 балл за ответ Исправление данных 5 баллов за правку Добавление места 15 баллов за место Проверка информации 1 балл за проверку факта

Кроме того, увеличено и количество баллов, начисляемых за выполнение некоторых действий. В частности, можно получить больше баллов за отзывы, фотографии, уточненную информацию и добавленные места. Действия, вознаграждаемые баллами, и величина этого вознаграждения представлены в таблице.

Уровень Баллы Значок Уровень 1 0 баллов Нет значка Уровень 2 15 баллов Нет значка Уровень 3 75 баллов Нет значка Уровень 4 250 баллов Уровень 5 500 баллов Уровень 6 1500 баллов Уровень 7 5000 баллов Уровень 8 15 000 баллов Уровень 9 50 000 баллов Уровень 10 100 000 баллов

А теперь самое приятное. В связи с внедрением указанных изменений компания Google запустила временную акцию для участников программы «Местные эксперты». Те пользователи, которые достигнут по меньшей мере уровня 4-го до 31 августа 2017 года, могут получить бонус: 3 месяца бесплатной подписки на Google Play Музыку или скидку на прокат фильмов в Google Play. Однако предложение отличается для разных стран.