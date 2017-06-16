Google внесла изменения в программу «Местные эксперты» и предлагает бонусы активным участникам
Компания Google внесла изменения в свою программу «Местные эксперты». Напомним, эта программа предназначена для того, чтобы люди могли оставлять свои отзывы о различных местах в Google Maps, добавлять фотографии и описания мест, а также исправлять обнаруженные ошибки.
Ранее в программе «Местные эксперты» участники делились на 5 категорий, в зависимости от их вклада в общее дело улучшения карт. Теперь же количество уровней увеличилось до 10. Ознакомиться с новой шкалой можно в следующей таблице.
|Действие
|Количество баллов
|Добавление отзыва
|5 баллов за отзыв
|Добавление оценки
|1 балл за оценку
|Добавление фотографии
|5 баллов за фотографию
|Ответ на вопрос
|1 балл за ответ
|Исправление данных
|5 баллов за правку
|Добавление места
|15 баллов за место
|Проверка информации
|1 балл за проверку факта
Кроме того, увеличено и количество баллов, начисляемых за выполнение некоторых действий. В частности, можно получить больше баллов за отзывы, фотографии, уточненную информацию и добавленные места. Действия, вознаграждаемые баллами, и величина этого вознаграждения представлены в таблице.
|Уровень
|Баллы
|Значок
|Уровень 1
|0 баллов
|Нет значка
|Уровень 2
|15 баллов
|Нет значка
|Уровень 3
|75 баллов
|Нет значка
|Уровень 4
|250 баллов
|Уровень 5
|500 баллов
|Уровень 6
|1500 баллов
|Уровень 7
|5000 баллов
|Уровень 8
|15 000 баллов
|Уровень 9
|50 000 баллов
|Уровень 10
|100 000 баллов
А теперь самое приятное. В связи с внедрением указанных изменений компания Google запустила временную акцию для участников программы «Местные эксперты». Те пользователи, которые достигнут по меньшей мере уровня 4-го до 31 августа 2017 года, могут получить бонус: 3 месяца бесплатной подписки на Google Play Музыку или скидку на прокат фильмов в Google Play. Однако предложение отличается для разных стран.