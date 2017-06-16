Google внесла изменения в программу «Местные эксперты» и предлагает бонусы активным участникам

Google внесла изменения в программу «Местные эксперты» и предлагает бонусы активным участникам

Компания Google внесла изменения в свою программу «Местные эксперты». Напомним, эта программа предназначена для того, чтобы люди могли оставлять свои отзывы о различных местах в Google Maps, добавлять фотографии и описания мест, а также исправлять обнаруженные ошибки.

Ранее в программе «Местные эксперты» участники делились на 5 категорий, в зависимости от их вклада в общее дело улучшения карт. Теперь же количество уровней увеличилось до 10. Ознакомиться с новой шкалой можно в следующей таблице.

ДействиеКоличество баллов
Добавление отзыва5 баллов за отзыв
Добавление оценки1 балл за оценку
Добавление фотографии5 баллов за фотографию
Ответ на вопрос1 балл за ответ
Исправление данных5 баллов за правку
Добавление места15 баллов за место
Проверка информации1 балл за проверку факта

 

Кроме того, увеличено и количество баллов, начисляемых за выполнение некоторых действий. В частности, можно получить больше баллов за отзывы, фотографии, уточненную информацию и добавленные места. Действия, вознаграждаемые баллами, и величина этого вознаграждения представлены в таблице.

УровеньБаллыЗначок
Уровень 10 балловНет значка
Уровень 215 балловНет значка
Уровень 375 балловНет значка
Уровень 4250 баллов
Уровень 5500 баллов
Уровень 61500 баллов
Уровень 75000 баллов
Уровень 815 000 баллов
Уровень 950 000 баллов
Уровень 10100 000 баллов

А теперь самое приятное. В связи с внедрением указанных изменений компания Google запустила временную акцию для участников программы «Местные эксперты». Те пользователи, которые достигнут по меньшей мере уровня 4-го до 31 августа 2017 года, могут получить бонус: 3 месяца бесплатной подписки на Google Play Музыку или скидку на прокат фильмов в Google Play. Однако предложение отличается для разных стран.

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