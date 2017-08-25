GSC Game World выпустила финальное дополнение «Казаки 3: Золотой Век» и предложила 50% скидку на базовую игру в Steam

Украинская студия GSC Game World представила финальное DLC под названием «Казаки 3: Золотой Век» и в честь данного события приняла участие в акции Daily Deal от Steam, которая позволяет получить 50% скидку на базовую игру (акция продлится до 20:00 субботы).

В дополнении «Казаки 3: Золотой Век» появился новый мультиплеерный режим «Историческая битва» с участием до 8 человек, а также новые одиночные сценарии (Осада Дюнкерка, Война за Бразилию, Война в Карибах и Португальская война за независимость), игровая кампания «Oranien boven!» о крупных конфликтах XVII века в Голландской Республике, ранний доступ к 2 новым нациям (Швейцария и Пьемонт) и 5 новым юнитам, а также два новых саундтрека.

Отметим, что DLC «Казаки 3: Золотой Век» является последней, завершающей частью Deluxe-издания игры «Казаки 3». При этом владельцы Digital Deluxe Edition или DLC будут иметь 2-недельный эксклюзивный доступ к Пьемонту и Швейцарии, а после этого периода (с 7 сентября) все игроки смогут играть новыми странами.

Источник: Steam