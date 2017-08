Хакеры OurMine взломали аккаунты телеканала HBO в соцсетях

В последнее время хакеры проявляют особый интерес к американскому телеканалу HBO. Видимо, среди них есть немало фанатов «Игры престолов», или они просто пользуются шумихой вокруг телесериала и компании. Так или иначе, в ночь на 17 августа хакеры из группировки OurMine взломали аккаунты телеканала HBO в соцсетях. Злоумышленникам удалось получить доступ к официальным страничкам телеканала в Twitter и Facebook. Также в распоряжении хакеров оказалась страничка Game Of Thrones в Twitter.

На сей раз никаких требований с выплатой вознаграждения хакеры не выдвигали, они просто взломали HBO в соцсетях «ради проверки безопасности».

BREAKING: Yet another hack problem for HBO tonight…this time to it's social media accounts https://t.co/oCRuBsqx1e pic.twitter.com/AM1g7dHL0E

— Andrew Wallenstein (@awallenstein) August 17, 2017