Хакеры OurMine взломали аккаунты телеканала HBO в соцсетях

В последнее время хакеры проявляют особый интерес к американскому телеканалу HBO. Видимо, среди них есть немало фанатов «Игры престолов», или они просто пользуются шумихой вокруг телесериала и компании. Так или иначе, в ночь на 17 августа хакеры из группировки OurMine взломали аккаунты телеканала HBO в соцсетях. Злоумышленникам удалось получить доступ к официальным страничкам телеканала в Twitter и Facebook. Также в распоряжении хакеров оказалась страничка Game Of Thrones в Twitter.

На сей раз никаких требований с выплатой вознаграждения хакеры не выдвигали, они просто взломали HBO в соцсетях «ради проверки безопасности».

BREAKING: Yet another hack problem for HBO tonight…this time to it's social media accounts https://t.co/oCRuBsqx1e pic.twitter.com/AM1g7dHL0E — Andrew Wallenstein (@awallenstein) August 17, 2017

На всех социальных страничках HBO хакеры разместили одно и то же предупреждение:

«Привет, это OurMine. Мы здесь, просто чтобы проверить вашу защиту, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы улучшить безопасность».

Уже через 30 минут после взлома HBO вернула доступ к учетным записям и удалила сообщения хакеров. Представители телеканала пока не давали никаких комментариев.

Группировка OurMine известна тем, что устраивает взломы ради привлечения внимания компаний на проблемы в безопасности. Ранее «активисты» успешно взламывали соцсети Netflix, Marvel и Google. Очевидно, что со взломом серверов телеканала HBO в конце прошлого месяца, когда было украдено 1,5 ТБ данных, в том числе сценарии и видео еще не вышедших серий, этот случай никак не связан.

Отметим, что только вчера произошла очередная утечка, предположительно, по вине испанского подразделения HBO, в результате которой шестая серия седьмого сезона сериала попала в сеть на пять дней раньше запланированного срока.

Источник: Variety