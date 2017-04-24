Хакеры полностью убрали DRM-защиту Denuvo из Syberia 3 на третий день после релиза, игра стала запускаться на 40 секунд быстрее

Всего три дня понадобилось команде хакеров, пожелавшей сохранить анонимность, чтобы полностью убрать DRM-защиту Denuvo из новой видеоигры Syberia 3, третьей части классической приключенческой серии Syberia.

Как сообщается, это новый рекорд скорости взлома. Предыдущий рекорд был поставлен хакерами при взломе Resident Evil 7, тогда защиту взломали за 5 дней. Взлом Syberia 3 – это первый случай полного снятия защиты Denuvo хакерами. До этого защиту обходили, но не убирали полностью.

Интересно, что в результате взлома производительность игры значительно возросла после релиза. Взломщик заверяет, что без Denuvo игра запускается на 40 секунд быстрее. Теперь игру можно запустить на Linux под Wine. Сохранения несовместимы со Steam версией.

Источник: dtf